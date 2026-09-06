Líbano.- AMP.- Israel emite una orden de evacuación y ataca el sur de Líbano en respuesta a las "violaciones" de Hezbolá

Archivo - June 14, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: A Lebanese army soldier secures the site where a building was targeted by Israeli strike in Beirut southern suburb, a bastion of pro-Iranian Hezbollah. Three people were killed in the attack, according to - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este domingo una orden de evacuación para una localidad en el sur de Líbano y ha lanzado nuevos bombardeos contra la zona en lo que ha descrito como una respuesta a "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.

La portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha indicado en un mensaje en redes sociales que Hezbolá cometió "una flagrante violación del alto el fuego" al lanzar "un dron con explosivos" contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano, antes de ordenar la evacuación de parte de la localidad de Arab Salim.

"La actividad terrorista de Hezbolá obliga a las FDI a actuar con contundencia. Las FDI no tienen intención de hacerles daño", ha indicado en su mensaje, en el que ha adjuntado un mapa con el edificio que iba a ser bombardeado, reclamando a sus residentes y a los de los alrededores que abandonen la zona, dado que se trata de "una instalación terrorista de Hezbolá".

Así, ha manifestado que el grupo ha lanzado posteriormente otros drones y ha destacado que las fuerzas israelíes lograron derribaron uno de ellos, un suceso que se ha saldado "sin bajas" entre las tropas y que ha llevado a las FDI a lanzar ataques contra puntos del sur de Líbano "en respuesta".

"Las fuerzas de las FDI continuarán operando en la zona de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y las propias FDI", ha dicho Waweya, al tiempo que ha reseñado que las tropas "seguirán actuando con firmeza contra los reiterados intentos de la organización terrorista Hezbolá de atacar a las fuerzas".

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.