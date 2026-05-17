Líbano.- AMP.- Israel y Hezbolá reanudan los combates a pesar de la extensión del alto el fuego

TYRE, May 17, 2026 -- This photo taken on May 16, 2026 shows buildings destroyed in Israeli airstrikes in Tyre, Lebanon. Lebanon's Public Health Emergency Operations Center said the cumulative toll from Israeli attacks between March 2 and May 16 has rise - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí y las milicias de Hezbolá han reanudado este domingo los combates en el sur de Líbano a pesar de la reciente extensión de 45 días sobre el último alto el fuego en vigor desde el 16 de abril y que ha sido constantemente violado por ambas partes.

En medio de esta reanudación del conflicto, el Ministerio de Salud de Líbano ha avisado que la cifra de muertos en el país desde el comienzo de los combates entre Hezbolá e Israel con motivo de la guerra de Irán, a principios de marzo, están a punto de rebasar la dramática cifra de los 3.000 fallecidos: concretamente, las autoridades libanesas han confirmado 2.988 muertos y 9.210 heridos.

En un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA, las milicias del partido chií libanés han anunciado un ataque con cohetes contra un vehículo militar israelí en la ciudad de Al Bayada y contra un emplazamiento de artillería en la localidad de Al Adisa.

Poco después, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, el coronel Avichay Adraee, ha ordenado la evacuación forzada de los residentes de cuatro poblaciones de Líbano (Arzi, Al Marwaniya, Al Babiliya y Al Basariya) como prolegómeno a un inminente bombardeo, tras acusar a Hezbolá de "violar el alto el fuego".

Horas después, el mismo portavoz ha anunciado también la evacuación forzada de otras tres localidades: Sohmor, Roumine, Al Qusaibah, Huna y Naqura.

Israel también ha denunciado que cuatro militares han resultado heridos esta pasada noche, uno de gravedad, al pisar un artefacto explosivo en el sur del Líbano.