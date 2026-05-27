TYRE, May 27, 2026 -- This photo taken on May 26, 2026 shows a citizen inspecting his house destroyed by an Israeli airstrike in Tyre, Lebanon. Israeli strikes on southern and eastern Lebanon killed at least 18 people and wounded more than 20 others on T - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

El Ejército israelí declara toda la zona al sur del río Zahrani como "zona de combate"

Empieza a lanzar una oleada de ataques cerca de Tiro

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ordenado evacuar la ciudad de Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como sus barrios circundantes, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informara de una intensificación de los ataques contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano.

"A la luz de la violación por parte del partido terrorista Hezbolá del acuerdo de alto el fuego y el ataque a territorios israelíes, el Ejército se ha visto obligado a actuar con fuerza en su contra. Las Fuerzas de Defensa de Israel no tiene la intención de dañar a los residentes", ha informado el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en redes sociales.

La orden de evacuación forzosa emitida por el Ejército afecta a los residentes de la ciudad de Tiro --que pertenece a la lista de la UNESCO por sus ruinas antiguas-- y a los barrios de Shabariha, Hamadiya, Yal al Bahr, Zaqut al Mufdi, Al Bass, Al Mashuq, Burj al Shamali, Nabaa, Al Haws, Rashidiya y Ain Baal.

La orden insta a los residentes de estas zonas a evacuar sus hogares "de inmediato" y dirigirse al norte del río Zahrani, que desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la evacuación forzosa afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Más tarde, Adrai ha reiterado en un vídeo publicado en redes sociales que "todas las áreas ubicadas al sur del río Zahrani se consideran zonas de combate", por lo que ha aconsejado a los habitantes del sur de Líbano evacuar sus hogares de inmediato.

"El Ejército no tiene intención de dañar a los civiles", ha subrayado, agregando que "actuará con fuerza" contra el grupo "terrorista" Hezbolá, que está "arrastrando a la nación libanesa a la destrucción" y poniendo las vidas de sus ciudadanos en peligro.

Tras las advertencias, el Ejército ha lanzado ataques contra el campamento palestino de Rashidié, al sur de Tiro, mientras que un chalet en el complejo Turquoise, en la carretera de Naqura, también ha sido alcanzado por aviones israelíes.

Otro edificio en la zona de Al Roz, a la entrada de Abbasiyé, al norte de Tiro, ha quedado destruido. Asimismo, otro bombardeo ha tenido lugar en la localidad de Mansuri, situada al sur de Tiro, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

El Ministerio de Sanidad libanés ya informó en la víspera de que al menos 31 personas habían muerto y 40 habían resultado heridas como consecuencia de los bombardeos israelíes en una sola jornada. La mayoría de los fallecidos, 14, se registraron en Burj al Shamali.