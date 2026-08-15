Líbano condena los recientes ataques aéreos israelíes sobre varias localidades en el sur del país

Archivo - 02 July 2026, Lebanon, Beirut: Lebanese Prime Minister Nawaf Salam speaks during a press conference with Syrian Minister of Foreign Affairs Asaad Al Shaibani following their meeting at the governmental palace in Beirut. Photo: Stringer/dpa - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha instado al Ejército de Israel a cesar sus ataques sobre el sur de Líbano, que socavan los esfuerzos por consolidar la paz en la región, y ha condenado los recientes bombardeos en la localidad de Ansar y en el distrito de Nabatiye, que han dejado al menos siete personas muertas.

"La responsabilidad de lidiar con cualquier infraestructura militar, si existiera en territorios libaneses, recae exclusivamente en el Estado libanés, a través del Ejército y sus instituciones legítimas, y su existencia no otorga a Israel el derecho de invadir los territorios libaneses o de exponer a los civiles al peligro", ha criticado en un mensaje en redes sociales.

Salam ha denunciado que las siete personas que han muerto en el ataque israelí contra la localidad de Ansar no constituyen "infraestructura militar", mientras que las mujeres y los niños que perdieron la vida en el mismo tampoco eran "objetivos militares".

"La escalada israelí que desde el amanecer de hoy está experimentando Nabitiye, la localidad de Ansar, Deir al Zahrani y las aldeas vecinas, acompañado de intensos bombardeos y ataques aéreos que infligen terror a los residentes en sus hogares, es un asunto de extrema gravedad que socava los esfuerzos por consolidar la estabilidad en el sur", ha argüido.

El presidente, Joseph Aoun, ha condenado los ataques contra la región de Nabatiye y sus alrededores --lo que ha provocado la muerte de una "familia completa" de Ansar--, unos bombardeos que violan el acuerdo marco, así como los trabajos del Grupo de Coordinación Militar para Líbano (MCG4L), que supervisa el alto el fuego.

"El presidente Aoun considera que estas violaciones constituyen un mensaje claro para el proceso de negociación y para los esfuerzos estadounidenses dirigidos a la implementación de este acuerdo", ha indicado en un comunicado.

Los ataques continúan ocurriendo pese a la firma de un acuerdo con el Gobierno que estipula el desarme del partido-milicia chií Hezbolá y una retirada gradual del Ejército en el sur. Israel justifica su agresión, pese al alto el fuego en vigor y en medio de las conversaciones del plan de desarme, alegando que existe "infraestructura terrorista" que supone una amenaza para las tropas israelíes.