Archivo - June 14, 2026, Kfar Tebniet, Kfar Tebniet, Lebanon: Smoke billows from Israeli air strikes from the southern Lebanese village of Kfar Tebniet on the outskirts of the major city of Nabatieh. The Israeli army issued warning to evacuate 29 villages - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado este martes que las fuerzas de Israel abrieron fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto, en la primera operación en el sur del país para tomar el control de localidades comprendidas en el acuerdo entre Líbano e Israel facilitado por Estados Unidos.

"Durante la ejecución de la operación de despliegue por parte de las unidades militares en la localidad de Zautar el Gharbiyé, cerca de Nabatiyé, las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego cerca de estas unidades", han señalado las fuerzas libanesas en un comunicado difundido en redes sociales.

Según avisan, este ataque "obstaculizará" la implementación de las etapas de despliegue en las áreas experimentales, las conocidas como zonas piloto. El grupo militar cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco entre Israel y Líbano.

"SOLO TIROS AL AIRE"

Más tarde, el Ejército israelí ha confirmado el incidente, explicando que sus fuerzas desplegadas en la zona de amortiguación en el sur de Líbano "identificaron" tropas del Ejército libanés junto a un vehículo pesado adentrándose unos 150 metros y traspasando las "barreras", en "violación de los acuerdos entre las partes".

Las tropas libanesas debían desplegarse en la localidad adyacente de Zautar al Gharbiya tras la retirada del Ejército israelí. "El área en la que ingresó el Ejército libanés no forma parte de la zona piloto", ha defendido en un comunicado difundido en redes sociales.

"Las fuerzas del Ejército que operaban en el lugar realizaron disparos de advertencia solo al aire que no pusieron en peligro a las tropas del Ejército libanés, con el objetivo de alejarlos", ha señalado, agregando que tras estos hechos, se alejaron de la zona, sin que el incidente haya dejado heridos.

En este sentido, ha instado al Ejército libanés a "actuar de acuerdo a los entendimientos y los espacios acordados". "Cualquier desviación sin coordinación previa podría poner en peligro a sus fuerzas", ha zanjado.

Las operaciones de despliegue en zonas piloto se dan en virtud del acuerdo firmado en junio entre Líbano e Israel para el cese de las hostilidades y para que el Ejército israelí se retire de ciertas zonas del sur de Líbano, si bien la retirada definitiva acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.

En un principio, las partes acordaron dos "zonas piloto" cuya seguridad será asumida, de nuevo "gradualmente", por el Ejército de Líbano si Israel percibe que existen las garantías de seguridad necesarias.