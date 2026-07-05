Líbano informa de la muerte de dos personas en ataques israelíes en 24 horas a pesar del alto el fuego

Archivo - May 20, 2026, Tyre Destrict, North Lebanon, lebanon: An Israeli airstrike completely destroyed a primary healthcare center in the town of Maashouq, Tyre district, according to local reports. The facility, overseen by the Islamic Health Organizat - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y cuatro más han resultado heridas en Líbano como consecuencia de ataques del Ejército israelí en las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego formalmente en vigor, con lo que suman ya 3.304 los fallecidos desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias del partido chií Hezbolá, tres días después del estallido de la guerra de Irán.

El último balance del Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha precisado que los bombardeos israelíes han dejado 4.304 muertos y 12.203 heridos en todo el país, pero especialmente en el sur, escenario de constantes bombardeos israelíes contra las poblaciones de una región que ha invadido parcialmente para, argumenta el Ejército israelí, crear una "zona de seguridad" de 620 kilómetros cuadrados que proteja a las comunidades del norte de Israel.

Durante la jornada del domingo ha habido incidentes esporádicos en el sur de Líbano, pero a partir de las 18.00 horas se han intensificado las acciones militares israelíes con un bombardeo en Nabatiye el Fauqa, donde no han podido acceder los servicios de emergencia por los daños en las carreteras por bombardeos anteriores.

Medios israelíes han confirmado un ataque en esta zona, de gran valor estratégico por estar a mayor altura y por la supuesta existencia de túneles con bases de Hezbolá. Las fuerzas israelíes se han desplegado en torno a la zona elevada.

También ha habido bombardeos israelíes en Tiri, disparos de ametralladora en Beit Yahún (Bint Yebeil) y el lanzamiento de una bomba aturdidora en Mansuri (Tiro). Ha habido explosiones en Kunín (Bint Yebeil) y un helicóptero israelí ha sobrevolado Majdel Zun (Tiro). Un carro de combate israelí ha disparado en Baraachit (Bint Yebeil) y ha habido fuego de artillería en Deir Serián (Marjayún).

Ya por la noche ha habido explosiones en Talusa (Marjayún), Kunín, Hadata, Bint Yebeil, Tiri y Beit Yahún (Bint Yebeil). Vehículos militares israelíes habían entrado previamente en Beit Yahún bajo fuego intenso de ametralladoras.

El Ejército israelí ha informado de la muerte de un combatiente armado en la zona que ocupa en el sur del Líbano. Los soldados "identificaron a un terrorista armado que operaba dentro de la zona de seguridad en el sector de Majdel Zun". Tras inspeccionar la zona, las tropas "abrieron fuego" y "neutralizaron" al individuo. No menciona que perteneciera a Hezbolá.

Este domingo el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ha visitado la zona del Castillo de Beaufort, la colina del castillo templario ocupada recientemente por tropas israelíes.

El Gobierno libanés ha denunciado que buena parte de estos ataques y bombardeos tienen un carácter indiscriminado e incluso han ido deliberadamente dirigidos contra civiles y militares.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.