Líbano registra la primera víctima mortal por un ataque de Israel tras el acuerdo entre EEUU e Irán

June 10, 2026, Saida, Saidon District, lebanon: An Israeli drone strike targeted a van in the Al-Bawaba Al-Fawqa area adjacent to the commercial market in central Sidon (Saida), southern Lebanon, killing two people and igniting a fire that spread to sever - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque con dron perpetrado por el Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el primer ataque mortal de Israel contra su país vecino tras el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses.

El conductor de un vehículo ha muerto mientras circulaba en las inmediaciones de Kfar Tebnint, el distrito de Nabatiyé, a causa de un ataque con drones, ha indicado la agencia de noticias libanesa NNA.

De acuerdo a las informaciones del diario 'L'Orient-Le Jour', la víctima no ha podido ser aún identificada, puesto que su cuerpo ha quedado completamente calcinado.

La milicia de Hezbolá ha informado de que ha "repelido" a un contingente israelí que intentaba "avanzar" en Kfar Tebnint, Nabatiye, en el sur de Líbano. Los combatietes del grupo han "bloqueado con cohetes y drones" a los militares, que contaban con una excavadora y dos carros de combate Merkava.

Durante la jornada, se ha producido otro incidente en el que un hombre identificado como Ismail Allam ha muerto en Yater, en Bint Jbeil, ha muerto a causa de una explosión, si bien hasta el momento se desconoce la naturaleza del episodio.

El lunes por la mañana, un dron israelí atacó un coche en la misma zona, "matando a su conductor", según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, lo que supone el primer ataque mortal desde que se anunció el acuerdo.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de varios bombardeos de las Fuerzas Aéreas para "eliminar una amenaza inmediata". "En cuatro incidentes distintos a lo largo del día, las fuerzas de las FDI identificaron a varios terroristas que se desplazaban en vehículos y se acercaron a las fuerzas de las FDI de forma que representaban una amenaza inmediata", ha explicado el Ejército israelí.

Asimismo, han destacado que han interceptado varios cohetes lanzados por Hezbolá contra la zona donde operan las fuerzas militares israelíes en el sur de Líbano. También ha informado del lanzamiento de un misil antitanque y varios proyectiles de mortero contra sus militares.

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este mismo lunes a 3.798 los muertos, incluidos 133 profesionales sanitarios, 11.781 los heridos por bombardeos de Israel desde el pasado 2 de marzo, días en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos, tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.