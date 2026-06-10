Al menos 13 muertos por ataques de Israel en Líbano tras las nuevas órdenes de desplazamiento

June 2, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Members of Islamic Association inspect demolished buildings that were targeted by Israeli air strikes in the vicinity of Jabal Amel Hospital in the southern Lebanese port city of Tyre. Clashes have continued in south - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

Los bombardeos de Israel contra territorio libanés desde marzo dejan cerca de 3.700 muertos

World Vision alerta de que más de 80.000 familias libanesas han tenido que huir de sus hogares desde el 1 de junio

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Tiro, en el sur de Líbano, después de emitir nuevas órdenes de desplazamiento contra tres localidades del país vecino.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, los bombardeos de las tropas israelíes contra la ciudad de Tair Deba ha provocado al menos nueve muertos y siete heridos, mientras que en Deir Qanun el Nahr las víctimas ascienden a tres fallecidos y tres heridos.

Además, al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas a causa de ataques de las tropas israelíes en la ciudad de Tiro, si bien el balance de víctimas podría aumentar puesto que los equipos de rescate continúan trabajando para retirar los escombros a la vez que la localidad ha sido nuevamente escenario de ataques aéreos.

Horas antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha anunciado en redes sociales que nuevas órdenes de desplazamiento afectando a las localidades de Qasaniyé, Humin al Fauqa y Ansariya, antes de recalcar que el Ejército "se ve obligado" a actuar contra el partido-milicia chií Hezbolá por "sus violaciones del alto el fuego".

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares", ha dicho, al tiempo que ha pedido a la población que se traslade al norte del río Zahrani, situado al norte del río Litani. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

Asimismo, el Ejército ha asegurado que durante las últimas 24 horas ha lanzado varios ataques contra "infraestructura de Hezbolá" en la ciudad de Tiro y otros puntos del sur del país, incluida una posición presuntamente usada por el grupo para "lanzar drones explosivos" desde la histórica localidad de Tiro, donde el martes murieron al menos once personas.

Este mismo miércoles, las autoridades libanesas han elevado a 3.696 los muertos, incluidos 132 profesionales sanitarios, y 11.413 los heridos por ataques de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en que estallaron las últimas hostilidades entre Hezbolá y el Ejército israelí.

Por su parte, la organización no gubernamental World Vision ha expresado su preocupación por la reciente oleada de desplazamientos en el sur de Líbano a causa de los ataques israelíes, con al menos 80.000 familias forzadas a abandonar sus hogares desde el 1 de junio, con albergues saturados en las ciudades de Tiro, Sidón, Beirut y la zona de Monte Líbano.

En concreto, más de 30.000 familias se han visto desplazadas de la provincia Sur, mientras que otras 4.000 han huido de sus hogares en Nabatiye. Además, al menos 50.000 familias han escapado de barrios del sur de Beirut, con un total de 1,3 millones de desplazados en todo el país, lo que supone casi una cuarta parte de la población total.

"Los niños y niñas son quienes más sufren las consecuencias de esta crisis. Cada nuevo desplazamiento afecta su seguridad, bienestar y futuro", ha manifestado la directora de World Vision en Líbano, Heidi Diedrich.

"Con más de un millón de personas desplazadas fuera de los albergues colectivos, se necesita apoyo urgente para garantizar que los niños, niñas y familias tengan acceso a refugio seguro, protección, alimentos, agua potable y apoyo psicosocial", ha agregado.

La ONG ha hecho hincapié en que estos desplazamientos repetidos interrumpen la educación, bienestar y sensación de seguridad de los menores, mientras que la incertidumbre, la inseguridad y el hacinamiento aumentan las preocupaciones sobre su protección, limitan el acceso a servicios esenciales y los exponen al riesgo de sufrir traumas mentales y emocionales recurrentes.

World Vision ha reseñado también que desde el reinicio de las hostilidades a principios de marzo ha dado asistencia de emergencia a más de 159.000 personas en Líbano, incluidos casi 56.000 niños, a través de 471 albergues colectivos y centros de desplazados. Además, ha asegurado que sigue ampliando su respuesta ate cada nueva ola de desplazamientos masivos.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.