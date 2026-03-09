Al menos 16 muertos, incluidos dos paramédicos, por nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto, incluidos dos paramédicos, y otras 40 han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, que han afirmado que los bombardeos han alcanzado dos puestos de Protección Civil en Tiro y Juaya, respectivamente.

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado a nueve las víctimas mortales en Tair Deba, en el distrito de Tiro, si bien ha precisado que las autoridades continúan la búsqueda de uno de los fallecidos, mientras que 17 han resultado heridas. Mientras, en Juaya los ataques israelíes se han saldado con al menos otros siete fallecidos y 23 heridos.

Según un comunicado anterior de las autoridades libanesas, los ataques han dejado dos paramédicos muertos, uno en cada una de las citadas localidades.

El Gobierno libanés ha recalcado que "el enemigo israelí continúa sus ataques sistemáticos contra equipos de ambulancias", dado que Israel "ignora todas las leyes, tratados y acuerdos internacionales, convirtiendo a los paramédicos en objetivo principal y evitando cualquier intervención humanitaria que pueda hacer frente al aumento de la violencia".

"La comunidad internacional tiene una gran responsabilidad a la hora de poner fin a esta impunidad, que supone una clara amenaza y pinta un futuro muy oscuro para el orden internacional", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a las familias de los fallecidos y prometer que "no dejará de defender los derechos de los que sacrifican sus vidas en servicio de otros, sin esperar nada a cambio".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.