Al menos 17 muertos y más de 30 heridos en una nueva oleada de ataques israelíes contra Líbano

LEBANON, SHARHABIL - MARCH 16, 2026: Debris, presumably, of exploded shells in an apartment in a residential building after an Israeli air strike - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han fallecido y más de una treintena han resultado heridas en los últimos ataques aéreos lanzados en la madrugada de este miércoles por el Ejército de Israel contra distintos puntos de Líbano, incluida la capital, Beirut, en el marco de la última ofensiva israelí oficialmente dirigida contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que se salda ya con cerca de 900 muertos y más de un millón de desplazados.

Según el recuento inicial dado a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA, dos ataques próximos en el tiempo del Ejército israelí han dejado seis muertos y 24 heridos en Beirut. "También se han recuperado restos mortales del lugar de los hechos, cuya identidad se determinará una vez que se hayan completado las pruebas de ADN", ha agregado.

Paralelamente, en un ataque contra un edificio de la localidad de Habush, en el distrito de Nabatiye, al sur del país, tres ciudadanos han muerto y otro ha resultado herido, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de ocho personas desaparecidas.

En ese mismo distrito, pero en la localidad de Jebchit, también han perdido la vida por cuenta de los ataques israelíes al menos cuatro ciudadanos de origen sirio, de acuerdo con las referidas fuentes.

Por su parte, en la localidad de Baalbek, situada a unos 86 kilómetros al este de Beirut, capital del país, otro ataque se ha saldado con al menos cuatro muertos y siete heridos.