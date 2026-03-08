Al menos cuatro muertos y ocho heridos en un nuevo ataque israelí contra un hotel en Beirut (Líbano)

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos otras cuatro personas ha perdido la vida como consecuencia de un bombardeo israelí perpetrado a última hora de este sábado contra un hotel de Beirut, donde además ocho personas más han resultado heridas, según el último balance de las autoridades libanesas recogido por el diario 'L'Orient le Jour'.

Previamente, los medios libaneses habían reportado tres muertos y nueve heridos, citando fuentes del Ministerio de Salud del país. Los servicios de emergencia han acudido a la zona aledaña al establecimiento hotelero para atender a los heridos cuyo pronóstico es de carácter leve.

El Ejército israelí, por su parte, no ha hecho comentario alguno en relación a este incidente, si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en un mensaje publicado en Telegram a última hora del sábado que estaban "atacando infraestructuras de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá en la zona de Dahiyeh", en los suburbios del sur de la capital libanesa.

Estas nuevas víctimas se suman a las más de 40 que han fallecido en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, durante una incursión nocturna efectuada a última hora del viernes por el Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá.

El Ejército libanés y las fuerzas militares hebreas intercambiaron disparos en la zona tras la incursión de Israel. Hezbolá también ha confirmado la participación de sus fuerzas en los enfrentamientos al poco de comenzar la incursión y denuncia no menos de 40 bombardeos efectuados por el Ejército israelí para cubrir la retirada de sus fuerzas.