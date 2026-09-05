Al menos dos muertos en un ataque con drones israelíes en el sur de Líbano

DEIR AL ZAHRANI, Aug. 15, 2026 -- Rescuers search through the rubble of buildings hit by Israeli airstrikes in Deir Al Zahrani, southern Lebanon, Aug. 15, 2026. Lebanese broadcaster Al-Jadeed TV reported that four people were killed and nine others wound - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos civiles han perdido la vida en la tarde-noche de este viernes como consecuencia de un ataque con drones de las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA).

La agresión ha tenido lugar en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, cuando un dron de combate israelí ha impactado sobre dos jóvenes que viajaban en motocicleta en las inmediaciones del edificio de la Orden de Ingenieros y Arquitectos, falleciendo ambos en el acto.

De acuerdo con la NNA, los servicios de emergencia acudieron al lugar del incidente y trasladaron los cuerpos de las dos víctimas a un hospital local, mientras efectivos del cuerpo de Bomberos extinguían el incendio originado en la motocicleta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han presentado este ataque como la respuesta a una agresión previa del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en lo que han definido como una "flagrante violación (de su territorio) por parte de la organización terrorista".

"Terroristas de la organización terrorista Hezbolá lanzaron esta noche temprano un dron hacia las fuerzas del FDI que controlan el área de seguridad en el sur de Líbano", han anunciado las FDI en una publicación en redes sociales, antes de notificar que "el Ejército israelí está atacando ahora en respuesta en el sur de Líbano".

A primera hora de este sábado ha encuadrado la ofensiva en bombardeos contra supuestos "terroristas" del partido milicia Hezbolá, así como a instalaciones de almacenamiento de armas.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel señalan que el ataque se dirigió contra "terroristas de Hezbolá e instalaciones de almacenamiento de armas destinadas a planificar y dirigir ataques terroristas contra soldados de las FDI en la Zona de Seguridad y civiles israelíes".

"Los golpes se llevaron a cabo para eliminar una amenaza inmediata", han añadido las fuerzas israelíes que señalan que se trata de una represalia a un intento de ataque de la milicia libanesa con un dron contra las tropas israelíes en la denominada Zona de Seguridad, área controlada por Israel en el sur de Líbano y que justifica como área de amortiguación para proteger a la población del norte de Israel.

Las fuerzas israelíes, que han reconocido no haber registrado bajas entre sus líneas, han advertido además de que el Ejército hebreo "continuará operando en el espacio de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y a (sus) fuerzas" armadas.

"El Ejército israelí está actuando ahora y también actuará en el futuro con fuerza frente a los intentos reiterados de la organización terrorista Hezbolá de dañar a nuestras fuerzas", concluye el mensaje castrense israelí.