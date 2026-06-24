Líbano.- AMP.- Al menos dos muertos en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

June 20, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: An Israeli drone carried out a double strike on a vehicle in the southern Lebanese city of Nabatieh, near the statue of inventor Hassan Kamel Al-Sabbah, on June 20, 2026. The attack wounded one per - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque perpetrado este miércoles por el Ejército de Israel contra el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, apenas un día después de que delegaciones de los dos países se hayan reunido en Washington en medio de un frágil alto el fuego, siendo la quinta vez que lo hacen desde marzo.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que las fuerzas israelíes han lanzado un ataque contra un vehículo que se dirigía hacia el municipio de Kfar Rumman, matando a las dos personas que se encontraban en su interior.

Las víctimas son dos hombres que han sido identificados como Mahmoud y Ahmad Assili, originarios de Saksakiyé, en la gobernación de Saida, según ha indicado el diario 'L'Orient-Le Jour'.

El Ejército de Israel, por su parte, ha reconocido en un comunicado un ataque contra un vehículo, si bien ha apuntado a que las víctimas eran "dos sospechosos que cruzaron la zona de seguridad de la cordillera de Ali Taher (en el sur de Líbano) y suponían una amenaza".

Las fuerzas israelíes han señalado que el ataque se llevó a cabo "tras la identificación" de las dos personas, si bien, a diferencia de otras ocasiones no ha dicho que se trate de miembros de Hezbolá.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

Las autoridades libanesas han elevado este mismo miércoles a 4.211 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.173 los heridos a causa de los bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus enfrentamientos tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.