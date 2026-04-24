Líbano.- AMP.- Al menos dos muertos en un ataque de Israel contra el sur de Líbano tras la extensión de la tregua

Archivo - Imagen de archivo de ataques perpetrados por Israel contra Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque del Ejército israelí en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor alcanzado la semana pasada y que en la noche de este jueves ambos países acordaron extender por un período de tres semanas.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en un breve comunicado que "el ataque del enemigo israelí contra la ciudad de Tulin, en el distrito de Marjayún, al amanecer, resultó en dos mártires".

Horas antes, el Ejército israelí ha lanzado varios bombardeos contra "estructuras militares" del partido-milicia chií Hezbolá en la citada localidad así como en Jirbet Salem, alegando que eran empleadas por el grupo chií "para promover planes terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel".

Así, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han descrito los ataques como una "respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia la zona de Shtula durante la noche del jueves", suceso que se saldó sin víctimas, en medio del frágil alto el fuego entre Israel y Líbano, cuya prórroga fue anunciada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.