Líbano.- AMP.- Al menos dos muertos en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano que dejan dos periodistas asediadas

April 21, 2026, Jibcheet, Jibcheet, Lebanon: An woman stands inside a shop located in a devastated building in the southern Lebanese village of Jibcheet. At least 80 pro-Iranian Hezbollah fighters were killed in Jibcheet as the party buried 14 fighters in - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

Cruz Roja logra rescatar a una de ellas, mientras que la otra sigue desaparecida en un incidente condenado por asociaciones de la prensa

Las autoridades libanesas elevan a cerca de 2.500 los muertos por ataques de Israel contra su territorio pese al alto el fuego

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado este miércoles por el Ejército de Israel contra la localidad de Tiri, en el sur de Líbano, donde dos periodistas que han acudido para cubrir el suceso han permanecido asediadas durante horas ante nuevos bombardeos israelíes.

Así lo ha dado a conocer la agencia de noticias libanesa NNA, que ha identificado a las dos víctimas mortales como Mujtar Alí Nabil Bazzi y Muhammad al Hurani, después de que las fuerzas israelíes hayan bombardeado el vehículo en el que circulaban en este municipio situado en el distrito de Bint Jbeil.

Posteriormente, las fuerzas israelíes han lanzado nuevos ataques sobre la misma zona, dejando varadas a las periodistas Zeinab Faraj y Amal Jalil, ambas del diario libanés 'Al Ajbar', que se desplazaron para cubrir el primero de los bombardeos.

Un equipo de la Cruz Roja Libanesa se ha trasladado a la citada localidad consiguiendo recuperar los cuerpos de los dos fallecidos, no así en un primer momento rescatar a las reporteras debido a nuevos ataques con drones por parte de Israel.

La Cruz Roja libanesa ha conseguido finalmente aproximarse al lugar del suceso y trasladar a Faraj hasta el hospital público de Tebnine, si bien ha sido objeto de disparos del Ejército israelí en su trayecto hasta el centro sanitario, recogen la NNA, que ha difundido imágenes de la ambulancia con impactos de bala.

La organización está en estos momentos tratando de localizar a Jalil, que se encuentra desaparecida, por lo que ha desplegado una excavadora para retirar los escombros fruto de los ataques de Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había señalado en redes sociales que estaba siguiendo el caso de Faraj y Jalil, "blanco de bombardeos israelíes" y había confirmado que había dado orden a la Cruz Roja Libanesa para que se coordine con el Ejército "y las fuerzas internacionales a fin de completar la operación de rescate lo antes posible". Asimismo, el mandatario ha reclamado "protección" para los profesionales de los medios de comunicación "mientras desempeñan su labor periodística".

Por su parte, el ministro de Información, Paul Morcos, ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión Al Yazira que "Líbano responsabiliza a Israel de la seguridad de los periodistas" por lo que ha denunciado como "agresiones directas contra periodistas".

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado este mismo miércoles en 2.475 los muertos y 7.696 los heridos a causa de ataques israelíes contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, una cifra que aumenta pese al alto el fuego acordado con Beirut la semana pasada.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto acudir este jueves a un segundo encuentro en Washington para poner fin a los combates entre las FDI y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivado poco después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

REACCIONES ASOCIACIONES PERIODISTAS

El Sindicato de Periodistas de Líbano ha denunciado lo ocurrido contra Jalil y Faraj como una "flagrante violación" de las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de la prensa en un comunicado en el que apunta a un "claro intento de intimidar a los medios de comunicación" que tratan de cubrir la última ofensiva israelí sobre Líbano.

El organismo ha asegurado que "lo ocurrido no es un incidente aislado, sino parte de una serie reiterada de violaciones contra periodistas libaneses", por lo que ha reclamado al Gobierno y el Ejército libaneses, así como a la Cruz Roja y a organismos internacionales, que "intervengan de inmediato y garanticen el regreso seguro" de la periodista dada por desaparecida.

También se ha manifestado en esta línea Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un breve mensaje en redes sociales donde ha hecho un llamamiento "urgente" a la comunidad internacional para que presione "de inmediato al Ejército israelí para que permita el rescate" de Jalil. "¡Su vida corre peligro ahora! Los continuos ataques aéreos israelíes impiden que los rescatistas lleguen hasta ella", ha agregado.