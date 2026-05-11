LEBANON, TYRE - MAY 9, 2026: Damage from an Israeli military strike on Tyre - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto este lunes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos dos personas han muerto y cinco han resultado heridas en un bombardeo contra la localidad de Abba. Los fallecidos han sido identificados como Nayia Hasán Ramal, de 78 años, y su nieto Fadel Wahab Tarhini, de 11 años.

Otra persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Haris y dos más en Yaryú, donde fallecieron dos hermanos, Alí y Nidal Naim Musa en un ataque contra su casa.

Dos personas más han fallecido en un ataque de un dron en Zibdin en la tarde del lunes. Los muertos eran los trabajadores municipales Yahya Alí Qubaisi Huseín y Ahmed Qubaisi, que estaban repartiendo pan.

En esa mismo localidad han muerto tres personas en un ataque contra una casa que ha quedado destruida, según NNA, que informa de que los fallecidos son dos bangladesíes y un sirio. La última víctima mortal de la que se ha informado hasta el momento corresponde a un ataque contra un centro de salud de Srifa, en el distrito de Tiro, donde además otras cuatro personas han resultado heridas.

Por su parte, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido nuevas órdenes de evacuación para cerca de diez localidades libanesas --Al Rihan, Jarjua, Kafr Remane, Al Numairiyá, Arab Salim, Jmaijmé, Mashghara, Qlayaa y Haruf--, de cara a nuevos bombardeos en estas zonas.

"A la luz de las violaciones del acuerdo del alto el fuego por parte del partido terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha sostenido en redes sociales. "Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse de las aldeas y localidades a una distancia no menor a mil metros", ha señalado, antes de recalcar que "todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida".

Más tarde, el Ejército israelí ha informado de un ataque contra "una célula de lanzamiento de Hezbolá" después de que lanzara proyectiles contra militares israelíes presentes en la zona. "La Fuerza Aérea ha realizado un ataque a instancias de las fuerzas terrestres y ha matado a varios operativos y destruido el lanzador", ha explicado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.800 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.