Al menos seis muertos en ataques israelíes en Líbano a pesar del alto el fuego

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas a lo largo de este sábado a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra distintas localidades del sur de Líbano, como Yohmor el Chafiq, en el sur del país, en un repunte de la violencia que se produce pese a la reciente prórroga del alto el fuego entre las partes y en medio de acusaciones cruzadas sobre su incumplimiento.

En concreto, en Yohmor el Chafiq, han sido cuatro el número de personas fallecidas. El Ministerio de Sanidad ha confirmado dos ataques israelíes contra una furgoneta y una motocicleta en Yohmor el Chaqif, en el distrito de Nabatiyé.

Yohmor el Chafiq es, hasta la fecha, la única localidad situada al norte del río Litani incluida en la zona de amortiguación israelí y que no ha sido tomada por el Ejército israelí.

Mientras, el Ejército de Israel ha acusado a Hezbolá de violar el alto el fuego con dos lanzamientos sobre el norte del país hebreo "provenientes del Líbano". "Un proyectil ha sido interceptado con éxito, mientras que el otro cayó en una zona despoblada" sin causar víctimas, ha relatado. "Esto constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá", advierte el mensaje.

Además, Israel ha empleado artillería contra la localidad de Qantara, en el distrito de Marjayún, un espacio ubicado dentro de la zona de amortiguación que Israel pretende establecer en el sur del Líbano. También ha habido ataques en Qantara, Taybé, Jiam, Hula, Beit Lif y el distrito de Biut al Sayad.

Este mismo sábado se ha informado de la muerte de una residente de Sohmor que resultó herida poco antes de la entrada en vigor de la tregua del 17 de abril.

Estos ataques tienen lugar después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificar las operaciones contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá. Según un comunicado de su oficina, el mandatario dio instrucciones al Ejército para "atacar con contundencia los objetivos de Hezbolá en el Líbano", tras denunciar que el grupo habría incurrido en violaciones del alto el fuego.

En este contexto y pese a la prolongación del alto el fuego, la aviación israelí ha bombardeado varias localidades del sur del país, entre ellas Haddatha, Zibqin, Sultaniyeh y Khirbet Selm, así como otras zonas como Yahmar al Shaqif, Safad alb Batikh o Taybeh. El Ejército israelí ha asegurado en repetidas ocaciones que los objetivos eran "edificios utilizados por Hezbolá con fines militares" y afirmó haber atacado también a supuestos operativos del grupo.

Los bombardeos de este sábado llegan apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una prórroga de tres semanas del alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, tras contactos mantenidos en la Casa Blanca con representantes de ambas partes. Sin embargo, la persistencia de incidentes sobre el terreno refleja la dificultad de consolidar la tregua.

El actual ciclo de violencia se enmarca en la escalada iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó misiles contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en el contexto de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde mantiene presencia militar pese al alto el fuego.

Según el último balance oficial, al menos 2.496 personas han muerto y más de 7.700 han resultado heridas en Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí, en un conflicto marcado por la tensión regional y la implicación indirecta de actores como Irán y Estados Unidos, cuya rivalidad sigue condicionando la evolución de la crisis.

Las últimas cifras de víctimas publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad libanés reflejan 2.491 muertos y 7.719 heridos en Líbano entre el 2 de marzo, día en que Hezbolá entró en el conflicto regional, y el 24 de abril de 2026.