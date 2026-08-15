Al menos siete muertos y tres heridos por un ataque israelí en el sur de Líbano

HOULA, Aug. 12, 2026 -- This photo taken on Aug. 11, 2026 from the village of Chaqra shows destruction caused by Israeli attacks in the border village of Houla in Lebanon. - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras tres han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque aéreo israelí sobre la localidad libanesa de Ansar, ubicada en el distrito de Nabatiye, en la gobernación homónima (sur), pese al acuerdo de alto el fuego firmado en junio entre Líbano e Israel.

Los equipos de emergencia y rescate trabajaban ya para retirar los escombros y recuperar los cuerpos del edificio destruido, además de trasladar a las víctimas mortales a hospitales cercanos, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.

Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.

Más tarde, el Ejército israelí ha confirmado en redes sociales haber llevado ataques aéreos durante la noche sobre "infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá" en Nabatiye y Ansar, sin dar más detalles con respecto a los bombardeos.

"Los ataques se han llevado a cabo tras una acción de la organización terrorista Hezbolá contra nuestras fuerzas en la zona de Ali al Tahar, que se encuentra dentro de la zona de seguridad en la que operan las tropas del Ejército israelí", ha indicado, agregando que no permitirá que la milicia "dañe a los civiles" ni a sus fuerzas.

Según las autoridades libanesas, más de 4.300 personas han muerto y otras 12.200 han resultado heridas en ataques del Ejército de Israel contra el país vecino desde el 2 de marzo, día en que retomaron los combates con Hezbolá.

Los ataques continúan ocurriendo pese a la firma de un acuerdo con el Gobierno libanés que estipula el desarme de Hezbolá y una retirada gradual del Ejército en el sur de Líbano. Israel justifica su agresión, pese al alto el fuego en vigor y en medio de las conversaciones del plan de desarme, alegando que existe "infraestructura terrorista" del grupo que supone una amenaza para las tropas israelíes.