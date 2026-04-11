Líbano.- AMP.- Al menos trece muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano en medio de las conversaciones de Islamabad

March 31, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Smoke billows from a targeted building following an Israeli warplane missile strike near Airport Road in Beirut - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Al menos trece personas han muerto en las últimas horas en ataques israelíes sobre el sur de Líbano en el marco de la ofensiva militar israelí lanzada el 2 de marzo contra la milicia de Hezbolá y que no ha cesado a pesar del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Cabe recordar que este viernes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones de hoy con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.
En Kafarsir, en el distrito de Nabatiye, han muerto cuatro personas, incluido un trabajador del Ministerio de Sanidad libanés, y cuatro personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.
Por otra parte, la aviación israelí ha atacado al amanecer la localidad de Mefdún, también en Nabatiyé, y ha matado a tres personas en un edificio residencial, informa NNA.
Asimismo ha sido bombardeada por la aviación israelí la aldea de Tul Nabatiyé, donde varios edificios de viviendas han quedado destruidos y han muerto tres personas, uno de ellos miembro de la Autoridad Sanitaria. Otras tres personas han resultado heridas, incluido un trabajador sanitario.
También se ha informado de tres muertos en un ataque israelí en Zifta, igualmente del distrito de Nabatiyé. Uno de ellos era trabajador de la Defensa Civil Libanesa. Dos personas más han resultado heridas.
TRABAJADORES SANITARIOS COMO OBJETIVO MILITAR
El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado reiterando su condena a la sucesión de ataques contra personal sanitario que denuncia como una violación del Derecho Internacional Humanitario. "Estas violaciones están siendo documentadas en denuncias internacionales para preservar los derechos de quienes se sacrifican por el servicio humanitario de rescate", ha advertido.
Además, Sanidad ha destacado que "se hace patente que el enemigo israelí ha adoptado un enfoque sistemático por el que los trabajadores sanitarios son un objetivo militar, ya que mueren en cada operación de rescate que realizan, lo que supone una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".
En Jebchit ha sido bombardeado un generador eléctrico privado y en Yabaa, en la región de Iqlim al Tufa, ha caído un misil que no ha detonado.
También se han constatado ataques israelíes en Jiam (distrito de Marjayún), Shebaa (Hasbaya), Kafar Remán y Mansuri (Tiro), Abba (Nabatiye) y Burj Qalauié (Bint Yebeil), según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.
El Ejército israelí ha pedido además la evacuación "inmediata" de Abbasiyé (Tiro) mediante llamadas telefónicas con origen en Israel.
Por su parte, Hezbolá ha anunciado ataques contra militares israelíes en suelo libanés, concretamente en Shamaa (Tiro) y contra localidades como Kiryat Shmona, Metula y Misgav Am empleando "salvas de cohetes".
Israel ha confirmado un ataque de un dron procedente de Líbano y la activación de las sirenas de ataque aéreo en Arab al Aramshe y otras localidades del oeste de Galilea.