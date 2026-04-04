Líbano.- AMP.- Un militar israelí muerto por "fuego amigo" en el sur de Líbano

Militares israelíes en el sur de Líbano - FDI

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un militar israelí identificado como Guy Ludar ha muerto por disparos de otros militares israelíes en un incidente de "fuego amigo" ocurrido en territorio de Líbano.

Ludar, de 21 años de edad y originario de Meyval, fue "identificado por error como terrorista" por otro militar israelí, por lo que fue tiroteado junto a otro soldado en el sur de Líbano, según el comunicado de las Fuerzas Armadas israelíes.

"El incidente ocurrió durante una operación para detener a un hombre buscado", según el Ejército israelí, que revela que el otro militar herrido se encuentra grave.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado su pesar por este "desgraciado incidente". "Nuestros corazones están con la familia del combatiente de la unidad Maglan, el sargento de primera clase Guy Ludar, de bendita memoria, quien cayó en un desgraciado incidente en el sur de Líbano", ha apuntado Netanyahu en un comunicado oficial.

Netanyahu y su esposa han expresado sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido, "quien luchó con valentía y coraje para proteger a nuestras comunidades y a nuestros ciudadanos".