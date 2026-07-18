Líbano.- AMP.- Un militar libanés muerto y dos heridos por una explosión en el sur del país

Vehículos del Ejército de Líbano en el sur del país - FUERZAS ARMADAS DE LÍBANO

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un militar libanés ha muerto y dos más han resultado heridos por la explosión ocurrida en la localidad de Mansuri, en el sur de Líbano, según han informado las Fuerzas Armadas libanesas. Israel asegura que el explosivo fue colocado por Hezbolá.

"Un soldado ha muerto y un oficial y otro soldado han resultado heridos por la explosión de un objeto sospechoso cerca de un vehículo militar en Mansuri, distrito de Tiro", ha informado el Ejército libanés en un comunicado.

El texto anuncia la apertura de una investigación para "determinar los detalles del incidente". Más tarde, el Ejército libanés ha identificado al fallecido como Ahmed Sami Jalil, militar de 37 años, casado y con dos hijos originario de Frun, en el distrito de Bint Yebeil.

La televisión libanesa Al Manar ha informado por su parte de "varios heridos" por la deflagración de munición israelí sin detonar en la localidad de Mansuri.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han atribuido la explosión a un artefacto colocado por Hezoblá. "No se trataba de un artefacto explosivo de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel--, sino de un artefacto explosivo aparentemente colocado por la organización terrorista Hezbolá", ha publicado el Ejército israelí. De hecho, asegura que no ha habido presencia militar israelí en el lugar "en los últimos tiempos".

Israel destaca además que los vehículos militares libaneses entraron en la zona de seguridad "sin coordinación previa con las FDI, tal como exige el mecanismo de coordinación vigente".

La zona se encuentra en el sur de Líbano, objetivo desde hace meses de los ataques israelíes contra la milicia de Hezbolá. El conflicto se ha saldado con 4.328 muertos libaneses según el último balance del Ministerio de Sanidad, 1,2 millones de desplazados y la ocupación 'de facto' del 6% del territorio libanés por parte de Israel desde el 2 de marzo, fecha del inicio de la última escalda.