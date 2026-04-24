Muere un 'casco azul' indonesio de la FINUL herido en un ataque lanzado en marzo contra una base en Líbano

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha confirmado este viernes la muerte de un 'casco azul' de nacionalidad indonesia que resultó herido de gravedad en un ataque con proyectiles perpetrado a finales de marzo contra una base en Adchit al Qusair, en el sur de Líbano, en el que ya había muerto otro integrante de las fuerzas de pacificación.

La misión ha indicado en un comunicado que el fallecido, Rico Pramudia, resultó "herido en estado crítico" tras "la explosión de un proyectil" en la base en la noche del 29 de marzo. "La FINUL traslada sus profundas condolencias a la familia y amigos de Pramudia, así como al Ejército, el Gobierno y el pueblo de Indonesia por esta pérdida trágica e irreparable", ha manifestado.

"Pedimos a todos los actores que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que "los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra".

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado "profundamente" la muerte de este miembro de la FINUL, el cuarto de nacionalidad indonesia fallecido, y ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a familiares, amigos y compañeros de este, así como a las autoridades de Indonesia. "Desea una pronta y completa recuperación a los miembros de las fuerzas de paz heridos", ha agregado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado remitido a los medios.

Guterres ha recordado que seis 'cascos azules' han muerto y varios más han resultado "gravemente" heridos desde desde que Israel comenzara el 2 de marzo una amplia campaña de bombardeos contra posiciones que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá, después de que este grupo emprendiera una serie de ataques en venganza por la muerte del ayatolá Alí Jamenei, exlíder supremo iraní, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El dirigente portugués ha reclamado a ambas partes que "cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal de Naciones Unidas". En este sentido, ha recordado que los ataques contra efectivos de la FINUL "constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitaria y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad" y ha avisado de que podrían considerarse "crímenes de guerra", por lo que ha pedido que todos ellos sean investigados "con prontitud" y que los responsables rindan cuentas.