Líbano.- AMP.- Muere en combate un militar de Israel en el sur de Líbano

ISRAEL-LEBANON BORDER, May 12, 2026 -- A military vehicle of the Israeli Defense Forces patrols in southern Lebanon, as seen from northern Israel, on May 11, 2026. At least seven people were killed and seven others wounded in Israeli strikes across south - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte en combate en el sur de Líbano de un militar de 20 años, en el marco de los ataques y la invasión israelí de los territorios más meridionales de Líbano bajo el paraguas de su campaña contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El sargento Negev Dagan, soldado del 12.º Batallón de la Brigada Golani, ha caído en combate en el sur del Líbano a los 20 años", ha anunciado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha apuntado que ha sido ascendido a sargento "tras su fallecimiento".

Dagan es el sexto militar muerto de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Líbano desde el inicio del alto el fuego, y el 19º desde que se recrudecieron las hostilidades en el contexto de la guerra con Irán.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su pesar por la "gran pérdida" sufrida por la familia de Dagan y les ha trasladado sus "profundas condolencias" después de que "cayera en combate en el sur de Líbano".

"Todos acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, y rendimos homenaje al heroísmo y la valentía con que Negev, de bendita memoria, luchó para defender nuestro país", ha zanjado, según un comunicado publicado por su oficina.

Los combates han continuado durante las últimas horas, en las que el Ejército de Israel ha emitido además nuevas órdenes de evacuación para cinco localidades libanesas --Sbariya, Hmaidiya, Zaqoq al Mfadi, Mashuq y Al Haush-- de cara a nuevos bombardeos.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha manifestado el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, a través de un mensaje en redes sociales.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse de las aldeas y pueblos a una distancia no menor a mil metros", ha dicho, antes de reiterar que "todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.