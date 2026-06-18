Líbano.- AMP.- Muere en combate en el sur de Líbano un militar israelí y otros siete resultan heridos

Archivo - ATTENTION: EMBARGOED FOR PUBLICATION UNTIL 13 OCTOBER 18:00 GMT! - 13 October 2024, Lebanon, Naqoura: A photograph, taken during an embed with the Israeli Defense Forces (IDF) and reviewed by the IDF censorship office prior to publication shows - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte "en combate" de un mayor en la reserva en el sur de Líbano durante un incidente en el que otros siete militares han resultado heridos de distintos niveles de gravedad.

"El mayor (en la reserva) Alexander Filin, de 29 años, natural de Haifa, combatiente del cuartel general de la 36.ª División, ha caído en combate en el sur de Líbano", han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un breve comunicado.

Asimismo, las FDI han señalado que, en el mismo incidente, "un oficial de combate, un oficial de combate de la reserva y otro soldado de la reserva han resultado heridos de gravedad moderada". "Además, un combatiente, dos soldados de la reserva y otro soldado de la reserva han sufrido heridas leves en el incidente", han agregado, antes de apuntar que "los soldados han sido trasladados al hospital para recibir atención médica y se ha informado a sus familias".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "profundas condolencias" a la familia de Filin, "caído en combate en el sur de Líbano", según un comunicado publicado por su oficina.

Asimismo, ha confirmado que el militar llegó a Israel desde Ucrania, tras lo que "se alistó a la Brigada Nahal y entró en la reserva para defender heroicamente la seguridad de Israel y a los residentes del norte".

"Junto con todos los ciudadanos de Israel, acompañamos a su familia en su dolor y deseamos una pronta recuperación a los heridos en el incidente", ha señalado Netanyahu. "Que su memoria sea bendecida y permanezca siempre viva en el corazón de la nación", ha zanjado.

Este suceso tiene lugar en medio de un repunte de hostilidades entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés, particularmente en las lanzadas por el primero, según ha advertido la ONU en la víspera, en una rueda de prensa en la que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Las FDI han mantenido posiciones en Líbano y han continuado lanzando ataques desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y extendido posteriormente en varias ocasiones y el memorando de entendimiento alcanzado hace días por Estados Unidos e Irán, firmado esta misma noche, el cual obligaría a Israel a cesar sus ataques contra Líbano. Sus operaciones han acabado con la vida cerca de 3.890 personas y han herido a 11.850 más.