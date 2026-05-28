April 19, 2026, Jerusalem, Israel: Family and friends visit the graves of their loved ones as IDF soldiers place small Israeli flags with black ribbons on each of the graves and salute the fallen at the Mount Herzl Military Cemetery. Depicted are IDF sold - Europa Press/Contacto/Nir Alon

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de una sargento durante una "actividad operativa" en el norte del país donde dos reservistas han resultado heridos, uno de ellos grave, en un incidente achacado a un ataque con drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado a la fallecida como Rotem Yanai, de 20 años, quien "murió durante una operación en el norte del país", tras lo que las autoridades castrenses la han ascendido del rango de cabo a sargento.

En el mismo incidente, según ha señalado un portavoz de las FDI, "un reservista resultó gravemente herido y otro, levemente", por lo que fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital, informando las autoridades a sus respectivas familias.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', dos drones lanzados por Hezbolá impactaron en una zona militar situada cerca de la frontera con Líbano, uno de los cuales mató a la militar cuando intentaba llegar a uno de los refugios.

Los aparatos hicieron saltar las alertas aéreas en la zona tras su identificación, si bien no fueron interceptados, según las investigaciones preliminares, sin que el Ejército haya ofrecido por ahora información detallada sobre el incidente.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "profundas condolencias" a la familia de la militar fallecida y ha destacado su labor en el seno del Ejército.

"En nombre de todos los ciudadanos de Israel, apoyamos a la familia de Rotem y rezamos por la pronta recuperación de los heridos en este difícil incidente. Que su memoria sea una bendición. Que Dios la vengue", ha zanjado Netanyahu, según un comunicado publicado por su oficina.