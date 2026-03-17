Muere un militar libanés y otros cuatro resultan heridos en un ataque de Israel en el sur del país

JERUSALEM, March 13, 2026 -- An Israeli tank drives in southern Lebanon near the border, as seen from northern Israel, March 13, 2026. The Israeli army said Friday in a statement that it has begun a broad reinforcement of troops along the northern border - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha confirmado este martes la muerte de un militar en el ataque de Israel contra sus fuerzas en la localidad de Nabatiye, en el tercio sur del país, un altercado en el que otros cuatro soldados resultaron heridos.

"Uno de los soldados heridos ha fallecido a causa de sus heridas", ha confirmado el Ejército libanés, que enmarca el ataque en la "incursión hostil israelí".

Previamente, Beirut había informado de que los cinco militares fueron alcanzados por el ataque de Israel "mientras viajaban en coche y motocicleta", siendo traslados a un hospital para recibir tratamiento. De los heridos, dos revestían de gravedad, por lo que el balance de fallecidos podría variar en las próximas horas.

Por su lado, una portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha indicado que el Ejército está investigando el incidente. "Tenemos conocimiento de la afirmación de que varios soldados del Ejército libanés resultaron heridos por un ataque del Ejército de Defensa en la zona de Frun, en el sur del Líbano. La investigación del incidente está en curso", ha señalado.

En todo caso, ha querido recalcar que las FDI limita sus ataques a la milicia chii. "Actúa contra el grupo terrorista Hezbolá y no contra el ejército libanés ni contra los ciudadanos libaneses", ha recalcado.

El ataque en Nabatiye llega cuando el Ejército de Israel ha anunciado el despliegue de "tropas adicionales" en Líbano en el marco de su nueva invasión terrestre del país vecino al hilo de la campaña de bombardeos desatada en el marco del nuevo conflicto en Oriente Próximo.

Israel afirma que la campaña militar busca "crear una capa adicional de seguridad", por la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán.