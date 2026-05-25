Muere un sargento israelí en un ataque en el sur de Líbano que deja otro soldado gravemente herido

Archivo - April 19, 2026, Jerusalem, Israel: Family and friends visit the graves of their loved ones as IDF soldiers place small Israeli flags with black ribbons on each of the graves and salute the fallen at the Mount Herzl Military Cemetery. This year, - Nir Alon / Zuma Press / Europa Press / ContactoPho

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte en combate de un sargento en un "incidente" ocurrido en el sur de Líbano, donde otro soldado israelí ha resultado "gravemente herido", en el marco de los continuados combates entre militares israelíes y combatientes del partido-milicia chií libanés Hezbolá, pese al alto el fuego firmado a mediados de abril y prorrogado hasta en dos ocasiones.

"El sargento Nehorai Laizer, de 19 años, de Eilat, combatiente del Batallón de Ingenieros de Combate 601 (...) cayó en combate en el sur de Líbano", reza la breve nota publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Además, las propias fuerzas han señalado en redes que, "en el mismo incidente en el que falleció el sargento Nehorai Laizer, un soldado de las FDI resultó gravemente herido", tras lo que ha sido trasladado al hospital para recibir atención médica y se ha informado a su familia de la situación.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lamentado la muerte de Leizer, "quien ha caído en combate en el sur de Líbano", y ha destacado que "luchó con heroísmo y dedicó su alma a defender la frontera norte frente a la organización terrorista Hezbolá".

"Enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos, y compartimos su profundo pesar. Que su recuerdo sea una bendición", ha manifestado Netanyahu, según un comunicado publicado por su oficina.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.100 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.