Líbano.- AMP.- Muere un soldado de Israel en un ataque con drones de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un soldado en un ataque con drones ejecutado por el partido-milicia chií Hezbolá contra un grupo de militares en los alrededores del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes en el marco de la nueva invasión de territorio libanés desatada en marzo.

Así, ha especificado en un comunicado que el muerto en el ataque es Adam Tzafarti, integrante de la Unidad Maglan, antes de agregar que otros tres soldados resultaron heridos a causa del impacto del dron, incluido uno en estado grave. Todos ellos fueron evacuados y trasladados a un hospital.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el dron impactó en un punto en los alrededores de la localidad de Yohmor, cerca del citado castillo, donde estaban operando tropas israelíes, sin que por el momento haya más detalles acerca del suceso.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "sentidas condolencias" a los familiares del militar fallecido, de quien ha dicho que "ha caído en combate después de que las tropas se hicieran con el control del castillo de Beaufort".

"Combatió con valor y heroísmo para defender nuestras ciudades y localidades frente a la organización terrorista Hezbolá", ha señalado en un comunicado, en el que ha expresado su deseo de una pronta recuperación a los heridos en este "difícil incidente".

"Rindo homenaje a nuestros heroicos combatientes que actualmente se encuentran en el terreno protegiendo la seguridad de Israel, y que continuarán haciéndolo hasta que la misión esté completa", ha zanjado Netanyahu, que ha ordenado además nuevos bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a las "violaciones del alto el fuego" por parte de Hezbolá.

Netanyahu ya aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.