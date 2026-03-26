Líbano.- AMP.- Muere un soldado de Israel en combates con Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - KIRYAT SHMONA, April 22, 2025 -- Israeli soldiers take part in a rescue drill near the northern Israeli city of Kiryat Shmona, close to the border with Lebanon, on April 21, 2025. - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un soldado de Israel ha muerto en combates con el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, según ha confirmado este jueves el Ejército israelí, con lo que ascienden a tres los militares muertos en el marco de la nueva ofensiva contra el país vecino, que incluye una invasión de zonas al sur del río Litani.

El Ejército israelí ha identificado al soldado muerto como Ori Greenberg, de 21 años y miembro de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Golani, después de que Hezbolá reivindicara una emboscada contra un grupo de militares y carros de combate en la zona entre Taibé y Qantara.

El grupo libanés ha afirmado que sus milicianos han destruido diez carro de combate y dos excavadoras blindadas en su ataque contra las fuerzas de Israel, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá, sin que Israel haya dado detalles o haya confirmado que se trata del mismo incidente.

Por otra parte, Hezbolá ha reivindicado un ataque con proyectiles contra la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, en lo que describe como "una respuesta a los continuos ataques del enemigo contra civiles, el desplazamiento forzado y la brutal destrucción de edificios, complejos residenciales e infraestructura civil" en Líbano.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "profundas condolncias" a la familia de Greenberg, "caído en combate en el sur de Líbano. "Ofrecemos nuestras sentidas condolencias a la familia de Ori, quien luchó con heroísmo y valor para defender nuestra frontera norte", ha subrayado.

El Ejército israelí ha intensificado durante los últimos días sus operaciones terrestres en Líbano, con el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, asegurando recientemente que el objetivo es "controlar" la zona al sur del río Litani, lo que supondría consolidar una ocupación de un fragmento importante del sur libanés.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.100 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.