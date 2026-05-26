Mueren doce personas en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

May 20, 2026, Tyre Destrict, North Lebanon, lebanon: An Israeli airstrike completely destroyed a primary healthcare center in the town of Maashouq, Tyre district, according to local reports. The facility, overseen by the Islamic Health Organization, provi - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto martes a causa de varios bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Los equipos de búsqueda y rescate han logrado retirar los escombros de varias viviendas alcanzadas en Mashqara durante la noche del lunes y la madrugada del martes, recuperando de entre los restos doce cadáveres.

Asimismo, un número indeterminado de heridos han sido evacuados del lugar y hospitalizados, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

Posteriormente, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido una orden de evacuación para los residentes en la ciudad de Nabatiye de cara a nuevos bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en la zona.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con firmeza contra él", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de reclamar a la población que se "evacue de inmediato y se dirija al norte del río Zahrani", situado aún más al norte del río Litani.

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate, pone en peligro su vida", ha apostillado Adrai, en línea con los mensajes de órdenes de evacuación dictadas previamente contra decenas de localidades en el sur de Líbano.

El río Zahrani desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la citada orden afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con casi de 3.200 muertos desde entonces.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.