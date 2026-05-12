Mueren dos miembros de la Defensa Civil libanesa en un ataque de Israel en el sur de Líbano

Archivo - January 24, 2026, Tupoli, North Lebanon, lebanon: Lebanese rescue teams, including the Civil Defense and the Lebanese Red Cross, continue clearing rubble at the site of a residential building collapse in Tripoli, northern Lebanon, on January 24, - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

Una tercera trabajadora ha resultado herida en un bombardeo efectuado cuando acudían a atender a una víctima

Muere un militar libanés en otro ataque de Israel contra el país vecino, donde las víctimas mortales ascienden ya a 2.880

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Defensa Civil libanesa ha confirmado la muerte de dos de sus miembros, mientras que un tercero ha resultado herido a causa de un ataque efectuado este martes por el Ejército de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano, mientras se desplazaban para atender a una víctima de otro bombardeo israelí, que finalmente también ha fallecido.

El organismo ha anunciado el suceso en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA, incidiendo en que su personal fue atacado "mientras cumplía con su deber humanitario al llevar a cabo una misión de rescate de una persona herida en un ataque" de las fuerzas israelíes.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Ahmed Mohamed Nura --de 45 años, casado y con dos hijos-- y Husein Mohamed Salé Yaber, de 32 años, y ambos habían recibido varias condecoraciones por sus servicios prestados a la Defensa Civil, según ha indicado.

La Defensa Civil ha pedido "paciencia y consuelo" para las familias y compañeros de los fallecidos y ha asegurado que "sus miembros seguirán comprometidos con el cumplimiento de su misión humanitaria, sin importar los sacrificios".

El Ministerio de Sanidad libanés, por su parte, ha denunciado en una breve nota que Israel "atacó directamente al equipo de Defensa Civil en la ciudad de Nabatiyé, causando la muerte de dos paramédicos y provocando heridas a una paramédica mientras intentaban rescatar a una persona herida que posteriormente falleció".

La cartera, que ha asegurado "no permanecer impasible ante estos crímenes, que no caducan", ha considerado este ataque como "una prueba más del desprecio del enemigo israelí por el Derecho Internacional Humanitario y su desdén por todas las normas internacionales".

También se ha manifestado el presidente libanés, Joseph Aoun, que ha lamentado la muerte de los dos trabajadores sanitarios "a causa de los continuos ataques israelíes contra territorio libanés, a pesar del anuncio de un alto el fuego" el pasado 17 de abril, y ha recordado que los ataques a profesionales en misiones humanitarias y de rescate "constituye una flagrante violación de las leyes internacionales y de todos los principios humanitarios".

El mandatario ha traslado su pésame a los familiares de las víctimas así como a la Defensa Civil, a quien ha elogiado su "sacrificio" al trabajar "en las circunstancias más difíciles", en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Por otra parte, Aoun ha denunciado que Israel, al mantener sus ataques, "socava los esfuerzos realizados para consolidar la tregua" mientras que él "no dudará" en colaborar con los actores internacionales pertinentes "para poner fin a las repetidas violaciones y garantizar la retirada total de Israel de los territorios libaneses ocupados".

MUERE UN SOLDADO LIBANÉS EN OTRO ATAQUE DE ISRAEL

Las Fuerzas Armadas libanesas han anunciado este mismo martes la muerte de un soldado "como resultado de un ataque aéreo israelí que apuntó al pueblo de Jibshit", en el distrito de Nabatiyé.

El militar fallecido, identificado como Mohamed Ali Ubaid, tenía 46 años, estaba casado y era padre de tres hijos, han indicado en redes sociales.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a más de 2.880 personas y herido a otras 8.787, según el último balance publicado este martes por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.