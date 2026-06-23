Líbano.- AMP.- Mueren dos personas en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

June 20, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Residents and municipal workers inspect widespread destruction in Nabatieh, southern Lebanon, following three days of intense Israeli airstrikes and fighting in the nearby Ali al-Taher hill area. A - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

Hezbolá afirma que se trata de dos civiles y acusa a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego

Líbano eleva a cerca de 4.200 los muertos y más de 12.100 los heridos por bombardeos israelíes contra su territorio desde marzo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra una localidad situada en los alrededores de Nabatiye, en el sur de Líbano, un hecho descrito por el partido-milicia chií Hezbolá como una violación del acuerdo de alto el fuego.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el suceso, en el que militares israelíes habrían abierto fuego contra un grupo de personas que intentaban reabrir una carretera cerca de Nabatiye al Fauqa, se ha saldado con dos muertos y dos heridos.

Hezbolá ha denunciado que Israel "abrió fuego con ametralladoras" contra "un grupo de civiles" que estaba en la zona para "despejar carreteras y recuperar los cuerpos de mártires de entre los escombros", según un comunicado publicado por el grupo y recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar.

"Este ataque traicionero por parte del Ejército enemigo ha causado el martirio de dos civiles, uno de los cuales era un empleado municipal", ha afirmado la formación, que ha reseñado que "estos actos del enemigo suponen una flagrante violación del alto el fuego, respetado hasta ahora por la resistencia".

El Ejército de Israel ha confirmado que durante la jornada ha atacado a un grupo de "terroristas armados" en la zona de Alí al Tahr, cerca del castillo cruzado de Beaufort. "Las fuerzas atacaron a los terroristas al norte de la zona de seguridad para eliminar la amenaza", ha subrayado en un comunicado.

Las autoridades libanesas han elevado este martes a 4.192 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.171 los heridos a causa de bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus enfrentamientos tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Durante la jornada del lunes, tanto el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, insistieron en que las fuerzas israelíes "continuarán actuando con determinación para mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano", mientras Irán reclama el cese de estas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.