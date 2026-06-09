Mueren nueve personas en bombardeos de Israel contra Tiro poco después de una nueva orden de evacuación

June 2, 2026, Tyre, Lebanon: Demolished buildings that were targeted by Israeli air strikes in the southern Lebanese port city of Tyre. Clashes have continued in southern Lebanon despite Israel and Hezbollah accepting a US plan for a partial ceasefire. Pr - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y alrededor de 30 han resultado heridas a causa de una serie de ataques de Israel contra la ciudad de Tiro, poco después de emitir órdenes de evacuación en varios puntos de la localidad, incluido su barrio cristiano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, los ataques han dejado al menos nueve muertos y 28 heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Uno de los ataques ha alcanzado un barrio de Tiro en el que se encuentra la mezquita de Rifai, ubicada a menos de 200 metros de uno de los lugares arqueológicos más importantes de la ciudad, tal y como ha recogido el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Apenas unos minutos antes de los ataques, el Ejército israelí había emitido nuevas órdenes de evacuación para Tiro y varias localidades y campamentos de refugiados cercanos de cara a posibles bombardeos, a pesar de las tensiones por su continuada ofensiva contra Líbano.

"Alerta urgente a los residentes de la ciudad de Tiro, incluido el barrio cristiano, y los campamentos y barrios circundantes", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha especificado que la orden afecta también a Shabariha Hamadié, Jal al Bahr, Zaquk, Al Mfadi, Al Bas, Al Maashuq, Burj Shemali, Nabatiye, Al Haus, Rashidié y Ain Baal.

"Ante las violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá y los ataques al frente interno israelí, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, en el que insta a los residentes en estas zonas a "evacuar sus hogares de inmediato" y dirigirse al norte del río Zahrani.

"Su presencia cerca de elementos de Hezbolá o sus instalaciones o medios de combate pone en peligro sus vidas", ha alertado, al tiempo que ha reiterado que las supuestas actividades de miembros de Hezbolá en el barrio cristiano de Tiro "obliga" al Ejército de Israel a "actuar" en la zona, que hasta hace poco había quedado excluida de estas órdenes de desplazamiento.

Así, ha destacado que "todo edificio utilizado por Hezbolá para fines militares podría estar sujeto a ataques", antes de hacer hincapié en que "cualquier movimiento al sur del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani-- podría poner en peligro sus vidas".

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Por ello, el partido-milicia chií aseguró que mantendría sus operaciones, lo que ha llevado a Israel a continuar sus bombardeos, incluido uno el domingo contra la capital, Beirut, que debía estar fuera de sus objetivos a raíz del acuerdo, provocando que Irán lanzara una batería de misiles contra territorio israelí.

Los ataques iraníes provocaron igualmente una respuesta israelí, desatando un intercambio de enfrentamientos por primera vez desde el alto el fuego de abril, si bien las partes pactaron el mismo lunes detener estos ataques tras una exigencia en este sentido por parte de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron que suspenderían sus ataques pero advirtieron de una respuesta en caso de que Israel continuara con sus bombardeos contra Líbano, en medio de las conversaciones entre Teherán y Washington para lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano.