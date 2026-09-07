Líbano.- AMP.- Mueren once personas, entre ellas dos niños y dos paramédicos, por bombardeos de Israel contra Líbano

Archivo - August 6, 2026, Tyre, Tyre, Lebanon: People clear rubble and debris from the rooftop of a house that was partially destroyed in an overnight Israeli air strike in Burj al-Shamali, in the southern port city of Tyre hangs on nearby trees. The Isr - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas, entre ellas dos niños y dos paramédicos, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, un primer ataque contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad ha dejado nueve muertos, entre ellos dos niños, así como cinco heridos.

Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman ha causado la muerte de dos paramédicos de la Asociación Islámica. Los fallecidos han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat, tal y como ha informado el citado medio.

Horas antes, el Ejército de Israel había ordenado evacuar algunas zonas de Deir al Zahrani, también en el sur de Líbano, de cara a lanzar bombardeos contra una instalación presuntamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Instamos a todos los residentes que se encuentren en el edificio marcado en rojo en el mapa adjunto y en los edificios colindantes a que lo evacuen: os encontráis cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbolá contra la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a actuar", ha anunciado la portavoz en árabe del Ejército israelí, Ella Waweya.

Asegurando no desear "causar ningún daño" a los residentes de esa zona a evacuar, Waweya ha justificado esta actuación esgrimiendo que la misma es producto de la "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, tras el lanzamiento de un dron cargado de explosivos contra las FDI".

"La actividad terrorista de Hezbolá obliga al Ejército a actuar con contundencia contra ella", ha sostenido en un mensaje en redes sociales, advirtiendo a la población llamada a evacuación que deberán abandonar "inmediatamente" la zona estipulada y alejarse de ella "al menos 300 metros".

De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad libanés, 4.362 personas han muerto y 12.378 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco de unos ataques israelíes que no cesan, pese al alto el fuego en vigor.

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.