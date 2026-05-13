April 21, 2026, Mansouri, Lebanon: A damaged cemetery in the village of Mansouri, in southern Lebanon. A fragile ceasefire was declared on April 16, after almost 2,300 people in Lebanon were killed by Israeli attacks since March 2, but many Lebanese are w - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más suroriental de Líbano, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

En la ciudad de Nabatiye, donde la Defensa Civil había confirmado la muerte de dos de sus sanitarios, han fallecido tres personas más y otras dos han resultado heridas, incluida una sanitaria, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria recogido por la agencia estatal libanesa NNA.

Al calor de este ataque, el Ministerio de Sanidad libanés denunció en una breve nota que Israel "atacó directamente al equipo de Defensa Civil en la ciudad de Nabatiye, causando la muerte de dos sanitarios y provocando heridas a una sanitaria mientras intentaban rescatar a una persona herida que posteriormente falleció".

Paralelamente, un ataque aéreo israelí contra Jibshit, en el propio distrito de Nabatiye, ha acabado con la vida de cuatro personas, incluido un ciudadano sirio y un soldado cuyo fallecimiento ya había sido anunciado por las Fuerzas Armadas libanesas. Además, el bombardeo ha dejado heridas a otras doce personas.

Asimismo, un tercer ataque más al sur, en la localidad de Kfar Dunin, en el distrito de Bint Jbeil, ha dejado cuatro víctimas mortales, incluido un niño, y otros dos heridos.

Por otra parte, el Ejército de Israel ha emitido este miércoles nuevas órdenes de evacuación para siete localidades de Líbano de cara a nuevos bombardeos contra supuestos objetivo del partido-milicia chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha especificado en un mensaje en redes sociales que la orden afecta a las localidades de Maashuq, Yanú, Burj al Shamali, Halushiye al Fauqa, Debal y Abasiyé.

"Ante las violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con fuerza en su contra", ha dicho, antes de reclamar a la población que se aleje "de inmediato" a una distancia "no menor a mil metros" de estas localidades.

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate, pone en peligro su vida", ha advertido, en un mensaje idéntico a los emitidos durante las últimas semanas para decenas de localidades de Líbano, escenario de una nueva invasión israelí.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a más de 2.880 personas y herido a otras 8.787, según el último balance publicado este martes por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.