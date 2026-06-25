June 23, 2026, Mayfadoun, Mayfadoun, Lebanon: A motorist drives between rubble of buildings that were demolished by Israeli air strikes in the southern Lebanese village of Mayfadoun. Scores of Lebanese who fled their villages started to return to face a d - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este jueves en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego en la región de Oriente Próximo, del que las autoridades israelíes se han distanciado.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en un comunicado difundido por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el número de víctimas mortales, además de una persona que ha resultado herida después de que el vehículo en el que se desplazaban haya sido alcanzado por un dron en la carretera que une las localidades de Zautar y Maifadún, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

La cartera ministerial ha divulgado asimismo su balance global de víctimas por ataques de Israel contra Líbano desde el 2 de marzo, que asciende a 4.230 muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.179 heridos.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.