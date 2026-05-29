Mueren tres personas, entre ellas dos niños, en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

May 28, 2026, South Beirut, Beirut, lebanon: Damage is seen at the site of an Israeli airstrike that targeted an apartment inside a residential building in Choueifat, south of Beirut, Lebanon. The strike caused heavy destruction to the targeted apartment - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

El Ejército israelí emite una nueva orden de evacuación para otras siete localidades libanesas

MSF denuncia "cientos de ataques" durante los últimos días contra las zonas donde trabajan sus equipos

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, entre ellas dos niños, han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque ha alcanzado la localidad de Al Sharifat, matando a una mujer y a su hija, así como a un niño de nacionalidad siria. Además, 15 personas han resultado heridas, entre ellas tres menores.

El portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora del día una nueva orden de evacuación, en este caso para las localidades de Ain Qana, Ansariya, Al Jarayeb, Shabriha, Sarafand, Adlun y Bayader, en línea con las dictadas durante las últimas semanas contra decenas de localidades, provocando el nuevo desplazamiento de decenas de miles de personas.

"Ante las violaciones del acuerdo del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha señalado en un mensaje en redes sociales. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

Por su parte, el coordinador general de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) en Líbano, Jeremy Ristord, ha denunciado que durante los últimos días "se han registrado cientos de ataques en las zonas donde trabaja la organización", con la llegada de "sucesivas oleadas de heridos" a los hospitales de Tiro y Nabatiye.

Así, ha alertado de "un contexto de seguridad que se deteriora rápidamente" y ha recordado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "en solo diez días han muerto nueve trabajadores sanitarios, 48 han resultado heridos y siete ambulancias han sido alcanzadas", según un comunicado publicado por la ONG.

MSF ha relatado que, a pesar del alto el fuego pactado en abril en Líbano, sus trabajadores están siendo testigos de una situación "extremadamente alarmante" en el sur del país, con un aumento de los ataques israelíes "cada vez más hacia el norte" y las reiteradas órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí para localidades en el sur del país.

En este sentido, ha especificado que a los hospitales apoyados por MSF llegan civiles con heridas graves, "entre ellas fracturas de cráneo, traumatismos craneoencefálicos y metralla procedente de explosiones de drones incrustada en los pulmones y el hígado", al tiempo que ha afirmado que la situación amenaza con tener más repercusiones obre el acceso a la atención sanitaria.

"Desde MSF reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades israelíes para que garanticen la protección de la población civil, del personal médico y de rescate, y de las instalaciones sanitarias", ha remachado Ristord.

Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.