Mueren tres trabajadores sanitarios en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano. - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres trabajadores sanitarios han muerto este miércoles en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas de la ciudad de Nabatiye, en el sur de Líbano, en el marco de la ofensiva israelí y a pesar de las conversaciones mantenidas horas antes en Estados Unidos para intentar alcanzar un alto el fuego.

Además de las tres víctimas mortales, los ataques, que han dejado otros seis heridos y una persona ha sido dada por desaparecida, según ha indicado el Ministerio de Sanidad libanés en un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.

La cartera ha condenado lo que ha descrito como un "crimen atroz, que refleja la insistencia" de Israel en "impedir" que estos trabajadores realicen labores de rescate, convirtiéndose así en "objetivo" del país vecino, después de que el Ejército israelí haya bombardeado los equipos de ambulancias hasta en tres ocasiones consecutivas.

Los ataques tenían como objetivo a la Organización Islámica de la Salud, según ha informado el diario 'L'Orient-Le Jour'. Las autoridades israelíes vinculan a este grupo con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Tras un primer ataque, varios vehículos de emergencia han sido trasladados al lugar de los hechos, donde se han topado con fuego israelí, tal y como han explicado estas informaciones, que han indicado que el Ejército de Israel ha atacado después con un dron una de las ambulancias pertenecientes a la organización.

Posteriormente, ha bombardeado otro vehículo sanitario perteneciente a la Asociación de Scouts de la Misión Islámica, también conocidos como Scouts de Risala, y otra ambulancia de la Organización Islámica de la Salud, además de otras dos de la Defensa Civil libanesa.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor de ambulancia Fadel Serhane, el sanitario Mahdi Abú Zeid, y dos miembros del servicio de ambulancias de Nabatiye. Las autoridades libanesas han indicado que las operaciones continúan con ayuda del Ejército de Líbano para tratar de llegar al lugar de los hechos y recuperar los cuerpos, que habrían quedado atrapados dentro de los vehículos.

Las autoridades libanesas han confirmado horas más tarde la muerte de ocho personas, entre ellas un menor, a causa de ataques del Ejército de Israel contra la localidad de Al Abasiya y sus inmediaciones, en la sureña gobernación de Tiro, que también han dejado una decena de heridos.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en su balance diario que 2.167 personas han muerto, incluidos 172 menores de edad, y otras 7.061 han resultado heridas, 656 de ellas menores, como resultado de los bombardeos de Israel desde el pasado 2 de marzo.