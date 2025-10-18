Líbano.- AMP.- Un muerto en un nuevo ataque aéreo israelí en el sur de Líbano

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto en un ataque de la aviación israelí contra un vehículo en la localidad de Deir Kifa, en el sur de Líbano. El Ministerio de Sanidad no ha dado más información sobre el incidente, pero medios libaneses como la televisión Al Mayadín han informado de que el ataque ha sido de un dron israelí.

Otros aparatos militares israelíes han sobrevolado el sur del país y han lanzado bombas sónicas sobre agricultores que estaban en olivares en Bastra, a las afueras de la localidad de Blida.

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado la "eliminación de un terrorista de Hezbolá". La víctima "intentaba restaurar con un vehículo de ingeniería la infraestructura terrorista atacada durante la Operación Flechas del Norte, en la zona de Donin, en el sur del Líbano", ha especificado el Ejército israelí.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.