Líbano.-AMP.- Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido ser anexionadas por Israel y recibir así protección frente al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Algunas en realidad han pedido ser anexionadas a Israel porque nosotros les protegemos de los fanáticos de Hezbolá que quieren matarlos", ha explicado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

El mandatario israelí no ha especificado qué localidades habrían pedido ser parte de Israel o si esta petición fue privada o pública. Sin embargo, tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como el de Exteriores, Gideon Saar, han declarado en varias ocasiones que Israel "no tiene ambiciones territoriales en Líbano".

Sí han insistido en la necesidad de mantener sus posiciones en suelo libanés --el territorio al sur del río Litani y algunos enclaves al norte del río-- para garantizar una "zona de seguridad" e impedir así ataques de proyectiles contra el norte de Israel.

"No solo los cristianos de Líbano han pedido protección. Los drusos, musulmanes, musulmanes suníes y unos cuantos musulmanes chiíes también", ha argumentado Netanyahu. "Les gustaría liberar Líbano. Espero que podamos lograr más acuerdos de paz", ha planteado.

El acuerdo suscrito hace unos días entre el Gobierno libanés y el israelí no es un acuerdo de paz, pero legitima la presencia militar israelí en territorio libanés hasta que Hezbolá deje de ser una amenaza.

En la entrevista, Netanyahu también ha expresado su preocupación por las críticas a las acciones militares de Israel desde la izquierda estadounidense, incluso dentro del Partido Demócrata. "Me preocupa que haya elementos antiisraelíes en el Partido Demócrata. Me preocupa y si podemos hacer algo, lo haré. Quienes odian a Israel terminan odiando a Estados Unidos", ha argumentado.

EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN DE LÍBANO DESMIENTE A NETANYAHU

Sin embargo, el Ministerio de Información del Gobierno de Líbano ha salido al paso de las declaraciones del mandatario israelí sobre la supuesta petición de varias poblaciones libanesas de anexionarse a Israel.

"Falso", reza el rótulo colocado por el equipo de Verificación del Ministerio --una iniciativa en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-- sobre una fotografía de una visita realizada por Netanyahu a finales de abril a las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano, donde aún controlan una supuesta zona de seguridad.

En concreto, el citado equipo de Verificación ha contactado con el alcalde de Rmeish, Hanna al Amil. El regidor de esta localidad, próxima a la frontera con Israel, ha negado la veracidad de las declaraciones del jefe del Gobierno de Israel, recalcando que la noticia es "completamente falsa" y que ninguno de los pueblos del sur ha realizado tal solicitud.

Al Amil ha agregado que la sola idea es "completamente impensable", señalando que "quince pueblos cristianos emitieron un comunicado hace dos días negando estas acusaciones", y subrayando que estos pueblos "no son periféricos, sino el corazón de Líbano, rebosantes de patriotismo, apego a la tierra e identidad libanesa".

Asimismo, el alcalde de Rmeish ha expresado su "sorpresa ante la reaparición de estas acusaciones, a pesar de la clara y explícita negación emitida por los pueblos en cuestión".