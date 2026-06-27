Líbano.- AMP.- Netanyahu revela la zona pactada con Líbano para el mantenimiento de la presencia de tropas israelíes

Mapa de la zona de seguridad del sur de Líbano en la que tendrá presencia militar Israel - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho público este sábado el nuevo mapa de la "zona de amortiguación" prevista en el "histórico" acuerdo suscrito el viernes entre el Gobierno libanés y el israelí por el que este último podrá mantener sus tropas en suelo libanés mientras no se haga efectivo el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Este acuerdo refuerza a Israel y a Líbano y debilita a Irán y a Hezbolá", ha señalado Netanyahu en un discurso a la nación sobre el "histórico logro" suscrito el viernes en el que ha detallado la ubicación de esta nueva Línea Amarilla de despliegue militar israelí.

El mapa de la nueva zona de seguridad incluye toda la región situada al sur del río Litani hasta los territorios ocupados de los Altos del Golán y las Granja Sheba, así como varios enclaves al norte del río, como el estratégico Castillo de Baufort una antigua fortaleza cruzada que domina toda la región.

La principal novedad del acuerdo, que explica también Netanyahu, es que Israel se retirará de dos distritos de Nabatiye, el de Zautar al Qarbiya y el de Frun, marcados en rojo en el mapa, y en los que se pondrá a prueba la capacidad de las autoridades libanesas para el desarme de Hezbolá.

"Israel se queda en la zona de seguridad amarilla que nos mantiene a salvo. Es un logro enorme. ¡Enorme!", ha argumentado Netanyahu, que estima en cualquier caso que Líbano "tiene más trabajo que hacer" tras el "valiente" gesto de firmar el acuerdo marco. "Es la primera vez en décadas que le dicen a Hezbolá y le dicen a Irán: 'fuera de aquí'. 'Vamos a hacer la paz con Israel, te guste o no. Queremos hacer la paz con el Estado de Israel'", ha explicado. Las fuerzas militares israelíes tendrán "libertad de acción militar" en esta zona pactada con Beirut para responder a cualquier amenaza.

Ahora las Fuerzas Armadas libanesas deben "hacer cambios internos" porque "hay yihadistas dentro de ese ejército". "El Gobierno libanés lo sabe y tiene que afrontarlo también. Evidentemente vamos a ponerlo a prueba en la práctica", ha planteado.

Para Netanyahu, este acuerdo "es un indicio de las cosas que vendrán". "Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para recuperar la seguridad de los vecinos del norte, igual que hicimos con éxito en el sur gracias a los combatientes y a la resistencia de los habitantes del norte", ha argumentado Netanyahu en su intervención.

Además, ha destacado que el acuerdo confirma que Israel se queda en el sur de Líbano pese a "todo tipo de presiones". "Han intentado sacarnos de allí por todos los medios, con todo tipo de presiones. Eso, evidentemente, no ha pasado", ha indicado antes de agradecer a Estados Unidos y en concreto al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado Marco Rubio por su mediación, "implicación y contribución" al pacto con Líbano.

Netanyahu se ha referido así al Memorando de Entendimiento suscrito por Estados Unidos e Irán y que preveía un alto el fuego "en todos los frentes", incluido Líbano. "Dijimos desde el principio que no éramos parte en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán", ha recordado Netanyahu.

"Estamos rompiendo el eje diplomático iraní. Hemos conseguido alcanzar este acuerdo marco por una simple razón: por lo fuerte que hemos golpeado a Hezbolá", ha destacado antes de recordar las explosiones de los buscas, la muerte del líder del grupo, Hasán Nasralá, o los asesinatos selectivos de los comandantes de las fuerzas de élite de Hezbolá, la Fuerza Raduán. "Hezbolá esperaba tener ayuda de Irán. No la tuvo", ha remachado.

Hezbolá tenía 150.000 misiles y cohetes, según Netanyahu, pero Israel ha elimnado en torno al 90% de esas "enormes reservas" y "solo en las dos últimas semanas hemos matado a más de 200 terroristas". En total, según el mandatario israelí, han matado a "más de 9.000" miembros del grupo. "Estamos destruyendo su infraestructura terrorista. Hay búnkeres, túneles, pueblos terroristas. Estamos destruyéndolo todo", ha resaltado.

En una de las primeras respuestas al discurso, el ministro de Seguridad Interior y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha calificado el acuerdo suscrito con Líbano como "un gran error". "Esta tarde he pedido al primer ministro una votación en el Consejo de Ministros. Llevo semanas luchando contra este acuerdo", ha plantado.

"Sí. Nos quedamos en la mayor parte del territorio por ahora, pero el Estado de Líbano no va a desarmar a Hezbolá. Hay ministros de Hezbolá sentados en el Gobierno libanés y Líbano no es de fiar para quitarle las armas a Hezbolá (...). Solo los soldados de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- pueden destruir a Hezbolá. Nadie más va a hacerlo por nosotros", ha argumentado.

AMPLIO ACUERDO DE UNIDAD

En clave interna, Netanyahu ha planteado la necesidad de forjar un "amplio gobierno nacional" una vez que se haya "eliminado la amenaza existencial iraní". Esta coalición "nos dará paz, se encargará de los restos del eje iraní y recogerá los frutos de nuestra victoria a través de acuerdos diplomáticos como el que estamos haciendo con Líbano".

"Todo el mundo es bienvenido siempre que esté de acuerdo con que Israel es el estado-nación del pueblo judío", ha planteado. Uno de los puntos más polémicos de la política israelí es la del servicio militar obligatorio para los estudiantes de escuelas talmúdicas y en ese sentido, Netanyahu ha asegurado que se puede llegar a un acuerdo.

Sin embargo, ha advertido que "lo que está claro es que caerá todo el peso de la ley sobre quien no estudie la Torá, incluida la detención" en caso de no cumplir con la 'mili'.

Para el mandatario israelí además de los enemigos externos que esperan "una guerra civil". "Yo digo como Menachem Begin: 'No más guerras civiles. No habrá una guerra civil aquí'", ha resaltado. Para ello considera necesario "un amplio gobierno, no uno reducido, no uno de izquierdas que dependa de los partidos árabes, sino un gobierno nacional amplio", ha argumentado en referencia al último intento de la oposición de gobernar Israel.

Netanyahu ha destacado que Israel "ya ha logrado la independencia económica" y energética, pero aspira a la "independencia en seguridad" con la industria de defensa y de armamento. "Simplemente para reducir nuestra dependencia de otros", ha señalado.

En cuanto a los ataques con drones, ha apuntado que "no hemos terminado". "Tenemos trabajo que hacer, en especial ante el problema global de los drones explosivos y también en esto vamos a ser los primeros del mundo en conseguir una solución", ha augurado.

Y sobre el futuro de los territorios palestinos, Netanyahu ha insistido escuetamente en que "no caben dos estados entre el mar y el río Jordán". Sobre Gaza, Netanyahu ha reconocido que Hamás "conserva algunas capacidades civiles" por lo que "tenemos aún trabajo que hacer".