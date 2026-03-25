March 13, 2026, Saida, Saidon District, Lebanon: Rescue teams search through debris after an Israeli airstrike targeted the top floor of a residential building in the Projects al-HibahĂ˘â'Al-Fawar area on the eastern outskirts of Sidon, South Lebanon, F - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos.

El ataque que ha dejado un mayor impacto ha sido el ejecutado por las fuerzas israelíes en la localidad de Habush, situada a escasos kilómetros de Nabatiye, capital de la gobernación homónima. Allí, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha contabilizado tres los muertos y 18 los heridos a causa de un bombardeo, según ha recogido la agencia estatal NNA.

El resto de los ataques israelíes han tenido lugar en la contigua gobernación Sur, afectando por partida doble al distrito de Sidón. En concreto, dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas en un bombardeo contra el campamento de Mie Mie, ubicado en unas colinas al este de la ciudad de Sidón, mientras que al sur de la misma, en la localidad de Adlún, ha habido otras cuatro víctimas mortales y un herido.

Más al sur, en la misma gobernación, las autoridades libanesas han registrado hasta 24 heridos, si bien no han comunicado la presencia de ninguna víctima mortal en este ataque israelí que ha elevado el total de heridos por esta última andanada hasta un total de 47.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado que durante sus últimas operaciones en Líbano ha "eliminado" a varios "terroristas" tras un ataque contra un supuesto almacén de armas de Hezbolá en el sur de Líbano.

Asimismo, ha recalcado que también ha sido destruida "Una sede de Hezbolá donde se hallaron numerosas armas", antes de agregar que las tropas "eliminaron" también "a un terrorista armado con un lanzacohetes y un Kalashnikov".

Esta nueva oleada de operaciones militares israelíes ha llegado poco después de que el Ministerio de Sanidad libanés haya actualizado el balance de víctimas de los ataques efectuados por el Ejército de Israel desde el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En concreto, la cartera ha precisado que desde principios de mes 1.072 personas, incluidos 121 menores, han fallecido, mientras que 2.966, entre ellas 382 menores, han resultado heridas a causa de la ofensiva israelí, que ha lanzado además una nueva invasión de territorio libanés, con planes para hacerse con el control de la zona al sur del río Litani.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.