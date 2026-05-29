El presidente de Líbano condiciona ante Rubio cualquier avance diplomático con Israel a una tregua

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha trasladado este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que una tregua con Israel es un paso previo a cualquier avance diplomático en el proceso que facilita Washington.

"Ha enfatizado la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un alto el fuego, considerándolo la entrada fundamental para avanzar hacia cualquier otro paso, y el paso necesario para preparar las condiciones adecuadas para abordar los diversos expedientes y cuestiones planteadas", ha informado la Presidencia libanesa respecto al intercambio con Rubio que llega precisamente cuando las delegaciones libanesa e israelí se reúnen en una nueva tanda de conversaciones.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense "ha elogiado el valor y la visión" del presidente Aoun al aceptar llevar a cabo negociaciones "directas" con el país vecino, según recoge una nota de su portavoz, Tommy Pigott, que, sin embargo, no hace alusión alguna al alto el fuego alcanzado a mediados de abril ni a un eventual cese de ataques por parte de Israel.

"Hezbolá intentando sabotear dichas conversaciones a costa del pueblo libanés es el único responsable de los combates en curso", ha reiterado Rubio durante un encuentro en el que ha incidido en "la necesidad de que Hezbolá cese de inmediato sus ataques y provocaciones para permitir una distensión".

Asimismo, ha reafirmado el apoyo "pleno" de la Administración Trump al Ejecutivo libanés "en su labor por aprovechar una oportunidad histórica para lograr la paz, la reconstrucción y un futuro mejor para su pueblo".

Estos mensajes llegan cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cruzado más allá del río Litani, avanzando hacia posiciones estratégica desde el sur de Líbano hasta el centro del país.

En los últimos días el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo.