El primer ministro de Líbano aplaza su visita a EEUU para resolver la crisis interna y de gobierno

BEIRUT, April 9, 2026 -- This photo taken on April 9, 2026 shows damaged buildings after Israeli airstrikes a day earlier in Beirut, Lebanon. Lebanese Prime Minister Nawaf Salam announced Wednesday that Thursday, April 9, will be observed as a national d - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha anunciado el aplazamiento de su visita a Estados Unidos para abordar 'in situ' la actual crisis de gobierno en el país derivada de dos acontecimientos estrechamente vinculados como son la guerra de Irán y el recrudecimiento de la ofensiva israelí en el sur del país.

"En vista de las actuales condiciones internas, y con el fin de cumplir plenamente con mi deber de preservar la seguridad de los libaneses y su unidad, he decidido posponer mi viaje a las Naciones Unidas y a los Estados Unidos, para seguir el trabajo del gobierno desde Beirut", ha indicado Salam.

La situación en Líbano ha vuelto a un punto crítico con la reanudación de los combates entre las milicias del partido chií Hezbolá y los bombardeos israelíes que, solo este pasado miércoles, mataron a más de 300 personas en Líbano mientras las fuerzas de tierra avanzaban en su invasión del sur del país.

Hezbolá se ha negado en redondo a aceptar las propuestas de desarmarse planteadas por el Gobierno libanés y como exige Israel y buena parte de la población está de su parte como ha demostrado una importante concentración que está ocurriendo este sábado en el centro de la capital, Beirut.

Allí, cientos de personas con la emblemática bandera amarilla de Hezbolá han expresado su repulsa ante la postura del Gobierno y las conversaciones previstas para la semana que viene entre delegaciones libanesas e israelíes para intentar resolver la situación. El diario 'L'Orient le Jour' informa de que la marcha ha estado caracterizada también por gritos contra el primer ministro Salam, al que han acusado de ser un "sionista".

Dada la situación, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha mantenido este sábado una reunión de emergencia con su cúpula de seguridad mientras que el Ministerio del Interior libanés ha anunciado "medidas para mantener la seguridad y el orden en la ciudad".

A tal punto ha llegado la tensión que el vicepresidente del Consejo Supremo de Líbano, Ali el Jatib, hizo un llamamiento a la calma, instando a los libaneses a no ceder ante las provocaciones y afirmando que "somos un solo pueblo".

En un comunicado, el dirigente ha hecho hincapié en "la necesidad de preservar la paz civil para frustrar los intentos del enemigo de incitar divisiones internas entre los libaneses" y ha realizado un llamamiento a "evitar cualquier reacción impulsiva y no dejarse arrastrar a provocaciones destinadas a exacerbar la situación interna al servicio del enemigo israelí".

Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano a pesar de que el cese de bombardeos era una condición inapelable impuesta por Irán de cara a las cruciales conversaciones de este sábado con Estados Unidos en Islamabad (Pakistán).

El Ejército israelí ha confirmado que ha disparado, en las últimas 24 horas, contra más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano y anunciado que, dado que en ningún momento se ha suscrito al alto el fuego provisional entre Irán y EEUU, que "seguirá atacando infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá y apoyando las operaciones de las fuerzas terrestres que operan en el sur de Líbano".