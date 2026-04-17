April 13, 2026, Beirut, Lebanon: Lebanese civilians gesture as they inspect destruction caused by a massive Israeli air strike in Beirut, 08 April. Lebanon marks the 51st anniversary of the civil war as the country has been dragged back into a state of tu - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

La ONG recalca que "casi 20 niños han muerto o resultado heridos cada día" por los ataques israelíes desde el 2 de marzo

El NRC pide "no socavar" esta "frágil tregua": "No podemos permitirnos una repetición del poco efectivo alto el fuego de 2024"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Save the Children ha recalcado este viernes que el acuerdo de alto el fuego de diez días en Líbano da "una frágil sensación de alivio" a las familias libanesas tras 45 días de "pesadilla" a causa de la ofensiva de Israel, ha tiempo que ha recalcado que esta pausa en los combates sea "definitiva y permanente".

"Las noticias sobre una pausa temporal en las hostilidades trae una frágil sensación de alivio para los niños y las familias, pero esto no es un alto el fuego hasta que sea definitivo y permanente", ha subrayado la directora de la ONG en Líbano, Nora Ingdal, quien ha resaltado que "los niños en Líbano han hecho frente a una pesadilla de 45 días en los que ningún punto del país era seguro".

Así, ha lamentado que las vidas de los niños han estado afectados por los conflictos desde 2023 y ha detallado que "casi 20 niños han muerto o resultado heridos cada día por bombardeos de las fuerzas israelíes desde el 2 de marzo", con cerca de 800 niños muertos o heridos y más de 350.000, "uno de cada cinco", obligado a abandonar sus hogares.

"Los niños y las familias han estado durmiendo en tiendas de campaña o en refugios colectivos abarrotados, con cualquier sentimiento de normalidad e infancia arrebatado", ha explicado Ingdal, que ha detallado que los equipos de la ONG sobre el terreno están viendo ya cómo hay familias que "inician su camino de vuelta a sus hogares, sin estar seguras de si encontrarán algo a su llegada".

En este sentido, ha puntualizado que "muchas" familias están trasladando a Save the Children que "tienen medio de volver". "Para algunas no hay una casa a la que volver, lo que las fuerza a seguir desplazadas en refugios colectivos", ha lamentado, al tiempo que ha apuntado que la ONG sigue dando apoyo psicosocial a los niños y trabajando para reunir a familias separadas, garantizar el acceso a agua potable y distribuyendo bienes esenciales a los desplazados.

"Este momento debe marcar el comienzo de una estabilidad y un alivio duraderos, no solo una pausa antes de que continúe el sufrimiento", ha esgrimido Ingdal. "Los niños necesitan estabilidad para recuperarse del trauma de la guerra, para volver a la escuela, para jugar y para reconstruir sus vidas sin el temor constante de que la violencia se reanude", ha apostillado.

En esta línea, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, ha señalado que "el alto el fuego es un momento de esperanza para los civiles del país" tras un mes y medio de "horrible violencia". "El alto el fuego ofrece a la gente una oportunidad de respirar y poner fin a un conflicto que ha matado a más de 2.000 personas y ha herido a miles más", además de desplazar a más de un millón de personas.

"En todo el país, las carreras están ya congestionadas por familias esperanzadas que intentan regresar a sus hogares. Eso en sí mismo ya muestra lo mucho que la gente quiere que esta guerra termine", ha subrayado Egeland, que ha puntualizado que "todas las partes deben comprometerse ahora a un alto el fuego permanente".

EL NRC PIDE "NO SOCAVAR" ESTA "FRÁGIL TREGUA"

De esta forma, ha reclamado "no socavar" esta "frágil tregua". "No podemos permitirnos una repetición del poco efectivo alto el fuego de 2024, que sufrió incontables violaciones", ha esgrimido Egeland, quien ha lamentado que haya ya informaciones sobre "violaciones por parte del Ejército de Israel, que también ha emitido advertencias contra civiles que vuelven a sus hogares al sur del río Litani, hogar de cientos de miles de personas".

"Los civiles necesitan más que una reducción temporal de la violencia, mientras los obstáculos siguen en pie", ha dicho. "Para que este alto el fuego tenga significado para los civiles, debe llevar a un parón duradero y real en las hostilidades", ha reiterado, al tiempo que ha pedido además que "garantice la protección de los civiles y la infraestructura civil" y cuente con "condiciones claras para un retorno seguro".

"Debe ir acompañado de un mayor apoyo internacional a la ayuda humanitaria", ha recalcado. "No se debe impedir que las personas regresen a sus hogares, ya sea mediante la presencia militar continua, la reanudación de las violaciones o la destrucción que haga inhabitables las zonas", ha señalado Egeland, quien ha hecho hincapié en que "el pueblo libanés no necesita otra pausa frágil, sino un alto el fuego permanente".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.