Líbano.- AMP.- Tres militares israelíes muertos en el sur de Líbano

Archivo - ATTENTION: EMBARGOED FOR PUBLICATION UNTIL 13 OCTOBER 18:00 GMT! - 13 October 2024, Lebanon, Naqoura: A photograph, taken during an embed with the Israeli Defense Forces (IDF) and reviewed by the IDF censorship office prior to publication shows - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la muerte de tres militares en suelo libanés en las últimas 48 horas en medio de la reciente escalada de la violencia entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Uno de los fallecidos es el sargento Yoav Klein, de 21 años, originario de Herzliya, miembro de la 52º Batallón Acorazado "caído en combate en el sur del Líbano" este viernes, según el comunicado militar.

En el incidente en el que murió Klein fallecieron también el teniente coronel Dor Gedaliah Ben Simhon y otros dos militares cuyos nombres aún no han sido hechos públicos.

También ha muerto el sargento Nir Ben Ari, de 21 años y originario de Mekram Maharal, miembro de la Unidad Maglan, Formación Comando. En el incidente en el que murió Ben Ari este sábado han resultado gravemente heridos dos soldados y un oficial resultó herido con pronóstico moderado.

"Los soldados han sido evacuados a un hospital para recibir atención médica y sus familias han sido ya notificadas", concluye el comunicado militar israelí.

El tercer fallecido es el sargento Liav Kababia, de 20 años, fallecido en un ataque contra un carro de combate israelí en suelo libanés en un incidente ocurrido a primera hora del viernes. En ese mismo ataque han fallecido el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon y Yoav Klein. Un cuarto militar falleció en ese mismo incidente y se espera que su nombre se publique próximamente.