Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves

Archivo - 29 December 2025, US, Palm Beach: US President Donald Trump (R) receives Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach ahead of their fifth meeting in the United States this year. Photo: Amos Ben Gershom/GPO/ZUMA - Amos Ben Gershom/GPO/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán "mañana" jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

"Intentando crear un poco de margen entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", ha afirmado Trump en un breve mensaje en redes sociales sin menciones explícitas al presidente libanés, Joseph Aoun, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ninguno de los cuales ha confirmado que se vaya a producir tal contacto de alto nivel.

Sin embargo, la ministra de Ciencia y Tecnología de Israel, Gila Gamliel, ha asegurado en declaraciones a la Radio del Ejército que Netanyahu mantendrá durante la jornada una conversación con Aoun.

Gamliel, miembro del gabinete de seguridad de Israel, ha señalado que esta conversación tendrá lugar "tras muchos años de desconexión total en el diálogo entre los dos Estados". "Espero que este movimiento, al final, lleve a la prosperidad", ha apuntado.

Las autoridades libanesas no se han pronunciado por ahora sobre las palabras de Trump, después de que ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones bilaterales tras un encuentro entre sus delegaciones en Washington, descrito como "productivo",

Líbano había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente para "desmantelar" a Hezbolá --algo que también pide Beirut--. El grupo rechaza dar este paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país.

Las últimas conversaciones de alto nivel entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, ocurrieron en 1993, si bien no en el rango de presidente y primer ministro. De producirse, marcarían un hito en un proceso negociador abierto mientras continúa la ofensiva israelí en Líbano --invasión del sur incluida--, cuyo Ministerio de Salud ya cifra en más de 2.150 las víctimas mortales de los reiterados ataques.