Líbano.- AMP.- Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

April 20, 2026, Jibchit, Nabatieh, Lebanon: A pile of rubble in Jibchit, southern Lebanon, where around 100 buildings were destroyed, the local municipality said. A fragile 10-day ceasefire was declared between Israel and Lebanon on April 16, but many Leb - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

"¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", ha indicado en sus redes sociales.

El jefe de la Casa Blanca ha confirmado su presencia en una reunión que ha tildado de "histórica" y ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu --que ya se ha visto con Trump en varias ocasiones-- como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", ha afirmado sobre una cita a la que también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.

El vicepresidente estadounidense, en presencia de Trump, ha felicitado al mandatario y al secretario de Estado así como a los pueblos libanés e israelí ante lo que ha calificado de "momento histórico trascendental".

Así, ha asegurado que la prórroga de la tregua "no habría sido posible sin la participación directa del presidente". "El hecho de que estos líderes de diferentes países se reúnan por primera vez, en el Despacho Oval, y que lo hicieran gracias a una diplomacia enérgica, liderada por el prsidente de Estados Unidos, es realmente significativo", ha declarado.