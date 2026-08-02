Líbano.- AMP2.- Un artefacto explosivo deja heridos a cinco militares libaneses en Bint Jbeil

ZAWTAR AL-GHARBIYA, July 22, 2026 -- A Lebanese army soldier guards in the town of Zawtar al-Gharbiyah in southern Lebanon on July 22, 2026. Lebanon will continue its political and diplomatic efforts to secure the complete withdrawal of Israeli forces fr - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco militares libaneses han resultado heridos este sábado por un "artefacto explosivo" al paso de un convoy en el sur del país en lo que el Ejército libanés describió primero como un ataque israelí antes de rectificar su versión inicial.

El incidente ha ocurrido en el municipio de Kfarkela, en la gobernación de Nabatiyé, uno de los principales escenarios de la invasión israelí en la región meridional de Líbano, mientras los militares "escoltaban un vehículo del Ejército junto a los residentes de la localidad", sin dar más detalles.

El Ejército israelí ha coincidido con este nuevo relato de los acontecimientos y asegurado que el artefacto pertenece a las milicias de Hezbolá. "Tras una revisión y en contra de las afirmaciones difundidas, se confirmó que el artefacto explosivo no pertenecía a las FDI, sino a la organización terrorista", como describen los militares israelíes a las milicias del partido chií libanés.

Israel, además, ha querido puntualizar que "el incidente ocurrió en la zona de Kfara, donde no había presencia de soldados".

Lo ocurrido es, de todas formas, un nuevo episodio de tensión por la continuación de las operaciones israelíes en la zona a pesar del reciente acuerdo entre Israel y Beirut.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el comandante del Ejército de Líbano, Rodolphe Haykal, denunció que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo alcanzado con Beirut obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país, en las denominadas "zonas piloto", donde teóricamente deben recibir el control de manos de los militares israelíes.