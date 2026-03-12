Líbano.- AMP2.- Aumentan a quince los muertos en ataques israelíes contra Beirut y el sur de Líbano

BEIRUT, March 10, 2026 -- Smoke rises following an Israeli airstrike in Beirut's southern suburbs, Lebanon, on March 10, 2026. The death toll from ongoing Israeli attacks on Lebanon has risen to 570, with 1,444 others wounded since the escalation began o - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos quince personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas a lo largo de este jueves en ataques israelíes contra el área de Beirut, la capital de Líbano, y el sur del país, según los últimos datos del Ministerio de Salud libanés, al calor de la oleada de ataques realizada en la noche del miércoles.

El organismo ha informado en la madrugada de este jueves de un ataque contra Ramlet al Baida, una zona de playa en el oeste de la capital, en el que han muerto 8 personas y otras 31 han resultado heridas, según informó el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad en un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.

Horas antes se habían registrado 17 heridos en la zona, después de que el Ejército de Israel afirmara haber atacado "10 cuarteles generales terroristas" de Hezbolá en el meridional barrio capitalino de Dahiye, alegando que allí se encontraban "cuarteles generales de inteligencia, un cuartel general de las fuerzas Radwan --unidad de élite del grupo chií-- y otros centros de mando".

A primera hora del jueves, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad ha confirmado un bombardeo contra el municipio de Aramun, a unos 20 kilómetros de Beirut, que ha dejado tres muertos y un niño herido "en un saldo inicial y no definitivo".

También se han registrado ataques en localidades repartidas a lo largo del sur del país, próximas a la frontera con Israel, como es el caso de Barish, donde tres personas han muerto y varias han resultado heridas, según ha informado NNA.

En la localidad Deir Intar, el fuego de un dron israelí ha provocado la muerte de una persona que se encontraba en el interior de un vehículo que ha sido blanco del ataque.

OLEDA DE ATAQUES ISRAELÍ EN EL SUR DE LÍBANO

Estos ataques se enmarcan en la oleada de bombardeos israelíes sobre Líbano de las últimas horas. Durante la noche del miércoles se registraron 16 víctimas mortales en ataques contra Baalbek, en el noreste; además de cuatro en Tiro, en el oeste, y dos en la gobernación de Bint Jbeil, en el sur.

Los ataques de Israel sobre el país se han reiterado desde que el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en venganza por el asesinato del líder supremo de iraní Alí Jamenei, anunciara operaciones contra el Ejército israelí, sumándose de ese modo a las represalias de Teherán contra la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.